Силуанов заявил об отмене льгот и новом налоге для нефтяных компаний

«На наш взгляд, назрело решение, что надо переходить в нефтянке на новый порядок налогообложения. Мы говорим про переход с НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на НДД (налог на добавленный доход). Назрел уже переход на то, чтобы отменять эти индивидуальные льготы и прекратить их предоставлять… Вопрос об изменении налоговых режимов нефтянки — это вопрос уже вчерашнего дня, нам нужно срочно принимать это решение, чтобы с 2018 года вводить уже новый порядок налогообложения», — заявил Силуанов.

По его словам, переход к работе по налогу на добавленный доход будет с 2018 года введен в виде эксперимента, а затем продлен. Он отметил, что налоговым службам сложно было проверить необходимость предоставления льгот нефтяным компаниям.

«Там более выгодные вложения, там больше денег можно получить. Тем более, порядок налогообложения нефтянки такой, что у нас огромное количество льгот предоставляется в зависимости от обводненности, от сложности добычи тех или иных полезных ископаемых. Это происходит на основании экспертных заключений, где налоговая служба даже не имеет возможности применить свой арсенал и проверить, действительно ли такая обводненность и сложность добычи», — пояснил министр.

В сентябре 2016 года обсуждался вариант введения налога на добавленный доход (НДД), при котором с нефтяников будет взиматься 50% доходов от продажи нефти за вычетом расходов на добычу и транспортировку, но не более 9 520 рублей с тонны.