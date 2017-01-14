Международное агентство Moody’s изменило рейтинг для Молдовы на «стабильный»

Как отметил в соцсети преьмер-министр Павел Филип, это стало результатом совместной работы кабмина и парламента, и всех граждан Молдовы, которые сделали всё для преодоления экономического и политического кризиса.

Премьер добавил, что немалую роль в восстановлении экономики сыграло выполнение Дорожной карты соглашения об ассоциации с ЕС, проведение важных и значительных реформ и подписание соглашения с МВФ и Всемирным Банком.

Информацию об изменении рейтинга Молдовы уже опубликовали самые крупные СМИ.