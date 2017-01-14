Международное агентство Moody’s изменило рейтинг для Молдовы на «стабильный»
Международное рейтинговое агентство Moody’s, на которое ориентируются многие зарубежные инвесторы, изменило рейтинг для нашей страны с «негативного B3» на «стабильный».
Международное рейтинговое агентство Moody’s, на которое ориентируются многие зарубежные инвесторы, изменило рейтинг для нашей страны с «негативного B3» на «стабильный».
Как отметил в соцсети
Премьер добавил, что немалую роль в восстановлении экономики сыграло выполнение Дорожной карты соглашения об ассоциации с ЕС, проведение важных и значительных реформ и подписание соглашения с МВФ и Всемирным Банком.
Информацию об изменении рейтинга Молдовы уже опубликовали самые крупные СМИ.