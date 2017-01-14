Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Брат погибшего обратился к не пропустившей скорую женщине
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Россия нагло игнорирует правила": заявление постпреда США в ООН
"Не девочка": Васильев критикует наряд Орбакайте
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
1645-летие Константина Хабенского
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
13:10 (мск), источник: Publika.md

Международное агентство Moody’s изменило рейтинг для Молдовы на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Moody’s, на которое ориентируются многие зарубежные инвесторы, изменило рейтинг для нашей страны с «негативного B3» на «стабильный».

Источник: Publika.md

Как отметил в соцсети преьмер-министр Павел Филип, это стало результатом совместной работы кабмина и парламента, и всех граждан Молдовы, которые сделали всё для преодоления экономического и политического кризиса.

Премьер добавил, что немалую роль в восстановлении экономики сыграло выполнение Дорожной карты соглашения об ассоциации с ЕС, проведение важных и значительных реформ и подписание соглашения с МВФ и Всемирным Банком.

Информацию об изменении рейтинга Молдовы уже опубликовали самые крупные СМИ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп рассказал о своих планах по санкциям против России
Украина снова провела военные учения вблизи Крыма
Опрос: более 80% американцев считают Россию угрозой
Силуанов заявил об отмене льгот для нефтяных компаний
Литва построит забор на границе с Калининградом
Стала известна сумма потерь SpaceX от первой аварии Falcon 9
Джонни Депп и Эмбер Хёрд развелись
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь