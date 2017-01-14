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13:15 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцам предлагают дегустировать горбушу и курагу

Дегустации пройдут на первой социальной ярмарке.

На первой социальной ярмарке горожанам предлагают продегустировать сухофрукты, орехи и морепродукты.

17 января посетителям ярмарки представят изюм, финики, курагу, грецкий орех.

20 января всем желающим предлагают оценить вкус морепродуктов. Это горбуша и скумбрия холодного копчения, слабосоленые сельдь и горбуша с зеленью, салаты с морской капустой (с лососем, брусникой, кальмарами, грибами и паприкой).

Время дегустации — с 11.00 до 14.00.

Время работы ярмарки — с 10.00 до 19.00, ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.

Адрес: ул. Большевистская, 131.

По сообщению пресс-центра мэрии.

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