Новосибирцам предлагают дегустировать горбушу и курагу

На первой социальной ярмарке горожанам предлагают продегустировать сухофрукты, орехи и морепродукты.

17 января посетителям ярмарки представят изюм, финики, курагу, грецкий орех.

20 января всем желающим предлагают оценить вкус морепродуктов. Это горбуша и скумбрия холодного копчения, слабосоленые сельдь и горбуша с зеленью, салаты с морской капустой (с лососем, брусникой, кальмарами, грибами и паприкой).

Время дегустации — с 11.00 до 14.00.

Время работы ярмарки — с 10.00 до 19.00, ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.

Адрес: ул. Большевистская, 131.