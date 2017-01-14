В 2017 году в Татарстане капитально отремонтируют 998 многоквартирных домов

(Казань, 14 января, «Татар-информ»). В Татарстане в программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2017 года принимают участие 43 муниципальных района, кроме Кайбицкого и Дрожжановского районов.

Всего в 2017 году будет капитально отремонтировано 998 многоквартирных домов. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

Как напомнил Ирек Файзуллин, согласно Жилищному кодексу РФ, с 1 января 2017 года органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны утверждать краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта сроком на три года, с распределением по годам в пределах указанного срока, в связи с чем разработан проект постановления Кабинета Министров РТ и в данный момент проходит межведомственное согласование.

Далее глава Минстроя РТ более подробно доложил о реализации запланированных в 2017 году программ капитального ремонта ряда объектов. Так, запланирован ремонт 10 профессиональных образовательных организаций (колледжей) на сумму 671,16 млн рублей.

В 2017 году будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры на сумму 338,2 млн рублей.

Кроме того, капитальный ремонт ожидается в 29 подростковых клубах на сумму 100 млн рублей, в 42 зданиях советов поселений муниципальных образований (98,45 млн рублей), в 28 учреждениях социального обслуживания (121,3 млн рублей).