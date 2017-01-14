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13:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Реконструкцию центра Ростова планируют завершить к лету

В ростовской администрации обсудили вопросы благоустройства центральных улиц, на которых сейчас продолжается масштабная реконструкция.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Особое внимание уделили тем участкам, которые расположены в непосредственной близости к излюбленным местам отдыха ростовчан и гостей города — это пер. Соборный, пр. Соколова, пер. Газетный, пер. Семашко, площадь Советов и сквер Ломоносова.

Заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев подчеркнул, что работы по замене и перекладке инженерных коммуникаций в местах реконструкции нужно проводить активнее, чтобы успеть завершить всё уже к лету.

«Наша главная задача — завершить все работы по реконструкции центральных улиц максимально качественно», — отметил заместитель главы администрации города по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев.

Кроме этого замглавы обратил особое внимание на благоустройство ремонтируемых участков и поручил быстро приводить в порядок участки, где перекапывали дорогу, чтобы добраться до коммуникаций.

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