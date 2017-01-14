Прокуратура в очередной раз нашла снег на дорогах, тротуарах и остановках Самары

Выездная проверка прокуроров Самарской области, прокуроров Промышленного района Самары и представителей администрации Промышленного внутригородского района состоялась 13 января 2017 года.

Оказалось, что в районе домов №№ 37, 98 Б, 100, 117, 125 по улице Физкультурной подходы к пешеходным переходам не расчищены на всю ширину до асфальта, возле переходов сформированы снежные валы. На участке дороги от улицы Ново-Вокзальной до улицы Воронежской, а также напротив домов №№ 117, 121, 125 по улице Физкультурной допущено сужение проезжей части, сформированы снежные валы. На остановке общественного транспорта напротив дома № 117 по улице Физкультурной сформированы снежные валы. Пешеходная дорожка напротив домов №№ 98 Б, 98, 117, 119, 121, 108 не очищена на всю ширину до асфальта, не обработана противоскользящими материалами.

Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора МП «Благоустройство» внесено представление. Устранение выявленных в ходе настоящей проверки нарушений взято на контроль прокуратурой области.