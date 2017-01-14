Рейсы из Ростовского аэропорта вновь остались без субсидий

Авиарейсы из Ростова пока остаются без поддержки государства.

Ни один из маршрутов, вылетающих из донского аэропорта, не попал в федеральную программу субсидирования региональных перевозок.

Как уточнили в областном минтрансе, ведомство сейчас прорабатывает вопрос о включении межрегиональных авиарейсов из аэропорта Ростова в перечень субсидируемых маршрутов на 2017 год.