Рейсы из Ростовского аэропорта вновь остались без субсидий
Авиарейсы из Ростова пока остаются без поддержки государства.
Авиарейсы из Ростова пока остаются без поддержки государства.
Авиарейсы из Ростова пока остаются без поддержки государства.
Ни один из маршрутов, вылетающих из донского аэропорта, не попал в федеральную программу субсидирования региональных перевозок.
Как уточнили в областном минтрансе, ведомство сейчас прорабатывает вопрос о включении межрегиональных авиарейсов из аэропорта Ростова в перечень субсидируемых маршрутов на 2017 год.