Мэрия Волжского требует деньги за снос самостроя с бывших хозяев домов
Администрация Волжского подала несколько судебных исков по взысканию средств, потраченных на снос самостроя в поселке Деревянном.
Администрация Волжского подала несколько судебных исков по взысканию средств, потраченных на снос самостроя в поселке Деревянном.
Как сообщают ВДТВ в
12 января прошло первое судебное заседание. Ответчик на суд не явился, заседание было перенесено на 31 января. Демонтаж осуществлял минувшим летом комбинат благоустройства Волжского.