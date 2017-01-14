Мэрия Волжского требует деньги за снос самостроя с бывших хозяев домов

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе администрации Волжского, три иска поданы в Волжский городской суд, суммы, которые бывшим владельцам незаконных домов предстоит возместить, составляют от 32 до 147 тысяч рублей.

12 января прошло первое судебное заседание. Ответчик на суд не явился, заседание было перенесено на 31 января. Демонтаж осуществлял минувшим летом комбинат благоустройства Волжского.