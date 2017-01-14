Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
Известная белорусская модель найдена мёртвой
Макаревич о погибшей певице: "У Жанны была другая фамилия"
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Почему ведущие СМИ США допускают серьезные ошибки Журналистов обвиняют в отсутствии критического подхода к истории о якобы попытке РФ повлиять на выборы в США
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14Зима в Северном полушарии
14Рождество Христово в городах России
15:52 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Кабмине пообещали в 2017 году дважды поднять пенсии

Павел Розенко заявил, что следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. По его словам, в среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году пенсии в Украине увеличатся на 11% и будут расти дважды: с 1 мая и с 1 декабря, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на брифинге в Ивано-Франковске, информирует Укринформ.

«Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%», — отметил он.

Читайте также
В Евросоюзе дали очередные прогнозы относительно «безвиза»

Он заверил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на прогнозируемый дефицит Пенсионного фонда.

«Что касается закрытия дыры в Пенсионном фонде, в прошлом году она составляла 156 миллиардов гривен. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 миллиарда гривен. За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 грн, за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 миллиардов гривен», — подчеркнул вице-премьер-министр.

Ранее Розенко сообщал, что в Кабмине планируют осовременить пенсии. По его словам, осовременивание предполагает уравнивание пенсий между людьми, которые вышли на заслуженный отдых 7−15 лет назад, и теми, кто выходит сейчас.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны Польши заявило о скором конце «доминирования РФ в Европе»
В Израиле опасаются, что их секреты попадут через Трампа в РФ
Минобороны РФ критикует ООН за нежелание оказывать помощь Алеппо
Опрос: более 80% американцев считают Россию угрозой
Силуанов заявил об отмене льгот для нефтяных компаний
Литва построит забор на границе с Калининградом
Сергей Карякин стал победителем «Дакара» в зачете квадроциклов
В Карелии перевернулся автобус с туристами
Спорт
Обамеянг принимает гостей. В Габоне стартует Кубок Африки 14 января в Габоне стартует 31-й розыгрыш Кубка африканских наций по футболу (КАН), триумфатор которого летом представит континент на Кубке конфедераций в России
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь