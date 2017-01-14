В Кабмине пообещали в 2017 году дважды поднять пенсии

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году пенсии в Украине увеличатся на 11% и будут расти дважды: с 1 мая и с 1 декабря, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко на брифинге в Ивано-Франковске, информирует Укринформ.

«Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%», — отметил он.