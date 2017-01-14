В Кабмине пообещали в 2017 году дважды поднять пенсии
Павел Розенко заявил, что следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. По его словам, в среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%.
Павел Розенко заявил, что следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. По его словам, в среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%.
КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году пенсии в Украине увеличатся на 11% и будут расти дважды: с 1 мая и с 1 декабря, сообщил
«Следующее повышение пенсионных выплат произойдет 1 мая и 1 декабря 2017 года. В среднем пенсионные выплаты будут расти на 11%», — отметил он.
Он заверил, что пенсии будут выплачивать в полном объеме, несмотря на прогнозируемый дефицит Пенсионного фонда.
«Что касается закрытия дыры в Пенсионном фонде, в прошлом году она составляла 156 миллиардов гривен. Примерно столько же мы выделяли из госбюджета. В этом году эти поступления составят 142 миллиарда гривен. За счет детенизации бизнеса, за счет повышения минимальной зарплаты до 3200 грн, за счет поднятия зарплат в бюджетной и небюджетных сферах, мы сократим в этом году дефицит бюджета Пенсионного фонда приблизительно на 12 миллиардов гривен», — подчеркнул
Ранее Розенко сообщал, что в Кабмине планируют осовременить пенсии. По его словам, осовременивание предполагает уравнивание пенсий между людьми, которые вышли на заслуженный отдых 7−15 лет назад, и теми, кто выходит сейчас.