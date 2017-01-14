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16:41 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

3 тысячи тонн шишек сосны заготовлено в Волгоградской области

3 тысячи тонн шишек сосны заготовлено в Волгоградской области.

Более 3 тонн шишек сосны заготовлено в Волгоградской области сотрудниками лесничеств и специалистами Волгоградского лесопожарного центра.

Как сообщают ВДТВ в комитете лесного хозяйства региона, с декабря 2016 года лесоводами области собранно более 3 тонн шишек сосны обыкновенной и крымской. Больше всего шишек собрано на территории Быковского, Серафимовичского и Даниловского лесничеств.

Лесники собирают сосновые шишки с растущих деревьев вручную, срывая их с ветвей, стоя на земле или на лестнице. Собирать шишки будут до конца января, в дальнейшем будет осуществлена их переработка. В среднем с 1 тонны шишек получается около 10 кг семян сосны обыкновенной и 30 кг семян сосны крымской.

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