3 тысячи тонн шишек сосны заготовлено в Волгоградской области.

Более 3 тонн шишек сосны заготовлено в Волгоградской области сотрудниками лесничеств и специалистами Волгоградского лесопожарного центра.

Как сообщают ВДТВ в комитете лесного хозяйства региона, с декабря 2016 года лесоводами области собранно более 3 тонн шишек сосны обыкновенной и крымской. Больше всего шишек собрано на территории Быковского, Серафимовичского и Даниловского лесничеств.

Лесники собирают сосновые шишки с растущих деревьев вручную, срывая их с ветвей, стоя на земле или на лестнице. Собирать шишки будут до конца января, в дальнейшем будет осуществлена их переработка. В среднем с 1 тонны шишек получается около 10 кг семян сосны обыкновенной и 30 кг семян сосны крымской.