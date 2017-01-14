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17:40 (мск), источник: РИА Новости

РСТ: Россия стоит на пороге очередного кризиса въездного туризма

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Рост дефицита предложений и усиление диктата продавца над покупателем дают основание полагать, что Россия стоит на пороге кризиса въездного туризма, как это было вначале 2000-х годов, заявил в субботу президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

Источник: РИА Новости

Выступая на Гайдаровском форуме, эксперт сообщил, что несмотря на то, что «звезды для развития внутреннего туризма России с 2013 года сошлись удивительно счастливо», нужно больше внимания уделять въездному туризму. «Когда мы говорим о внутреннем рынке, то мы имеем дело с платёжеспособным спросом 150 миллионов наших небогатых соотечественников, а когда мы говорим о въездном туризме, то имеем дело со всем миром», — пояснил Шпилько.

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По его мнению, если раньше наша страна сталкивалась с серьезнейшими ограничениями по спросу, то сегодня по спросу ограничений почти нет. «Одними китайскими туристами можем заполнить российский рынок, заменив почти всех туристов из других стран», — сказал глава РСТ.

«Но сейчас осталась другая тяжелая проблема — это нарастающий дефицит качественных предложений на туристическом рынке России. Есть основание полагать, что наша страна стоит на пороге, если не очередного кризиса въездного туризма, то серьёзного торможения его роста. Потому что растёт дефицит предложений и усиливается диктат продавца над покупателем», — считает Шпилько.

Он напомнил, что такая ситуация в России уже была в начале 2000-х годов, тогда отельеры и туроператоры были счастливы, а «туризм накрывался в прямом смысле этого слова». «Именно тогда мы получили места в мировых рейтингах как самые дорогие, как негостеприимные, от которых отмываемся до сих пор. Тогда цены перли вверх, а качество пропорционально падало в обратном направлении. Вот что такое диктат продавца над диктатом потребителя, за которым следует ограничение конкуренции», — заявил эксперт.

Глава РСТ считает, что сейчас Россия стоит на пороге ровно такого же сценария развития, который начнёт действовать в Москве после 2018 года, а в Санкт-Петербурге —уже в самое ближайшее время, так как ресурс там уже закончился.

Комментарии
4
мыло замыленное
после слов.....выступая на гайдаровском форуме......мне стало все понятно, ....мы все умрем.........чет, майл частенько перебирает новости с форума "чикагобойс".....или мне так кажется?????
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Людмила Писковацкий
⇖⇖ Одинокиe кpасавицы твоего гopода в поиске мyжчин...
Адрес - на фото профиля )
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Антилицемер
Шпилько. Куда от хохлов деваться?
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