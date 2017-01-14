Переговорщик от ЕС назвал главную задачу организации после Brexit

Тем самым он опроверг сведения, содержавшиеся в статье британской газеты Guardian, ссылавшейся на запись беседы Барнье с европейскими депутатами. Заголовок публикации гласит: «Европейский переговорщик хочет добиться особого соглашения по доступу к Сити после Brexit».

«…Я заявил: ЕС потребуются особые меры предосторожности во избежание рисков для финансовой стабильности, а не особое соглашение, которое откроет доступ к Сити», — прокомментировал публикацию Барнье на своей официальной странице в микроблоге в Twitter.

​Финансовые отношения между Великобританией и ЕС и вопросы доступа британских компаний на европейский рынок, а европейских — на британский станут центральными пунктами повестки переговоров об условиях выхода Британии из ЕС, которые начнутся не ранее конца марта и продлятся 1,5−2 года.

После прошедшего 23 июня прошлого года референдума о выходе Британии из ЕС многие компании, в том числе, финансовые, объявили о намерении перевести европейские штаб-квартиры из Лондона в другие европейские столицы. Беспокойство финансистов подогревают некоторые заявления британских властей: к примеру, замминистра торговли Великобритании Марк Гарньер заявил, что банки, которые базируются в стране, скорее всего, лишатся права свободного доступа на европейские рынки. Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания не исключает уплаты взносов в европейский блок, чтобы иметь доступ к единому рынку.

Ранее СМИ сообщали, что крупные британские банки обратились в Минфин, выразив желание сохранить возможность работать по законам ЕС в течение срока до пяти лет после выхода страны из блока и руководствоваться юридическими решениями Европейского суда по их деятельности.