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18:52 (мск), источник: РИА Новости

Переговорщик от ЕС назвал главную задачу организации после Brexit

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Приоритетной задачей Евросоюза в ходе Brexit должно стать снижение рисков для финансовой стабильности, а не заключение некоего «особого» соглашения, обеспечивающего европейскому бизнесу беспрепятственный доступ к лондонскому Сити, заявил главный переговорщик ЕС по выходу Великобритании из состава Евросоюза Мишель Барнье.

Источник: AP 2016

Тем самым он опроверг сведения, содержавшиеся в статье британской газеты Guardian, ссылавшейся на запись беседы Барнье с европейскими депутатами. Заголовок публикации гласит: «Европейский переговорщик хочет добиться особого соглашения по доступу к Сити после Brexit».

Европейская комиссия заявила, что приведенная в публикации цитата неточно отражает слова Барнье.

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«…Я заявил: ЕС потребуются особые меры предосторожности во избежание рисков для финансовой стабильности, а не особое соглашение, которое откроет доступ к Сити», — прокомментировал публикацию Барнье на своей официальной странице в микроблоге в Twitter.

​Финансовые отношения между Великобританией и ЕС и вопросы доступа британских компаний на европейский рынок, а европейских — на британский станут центральными пунктами повестки переговоров об условиях выхода Британии из ЕС, которые начнутся не ранее конца марта и продлятся 1,5−2 года.

После прошедшего 23 июня прошлого года референдума о выходе Британии из ЕС многие компании, в том числе, финансовые, объявили о намерении перевести европейские штаб-квартиры из Лондона в другие европейские столицы. Беспокойство финансистов подогревают некоторые заявления британских властей: к примеру, замминистра торговли Великобритании Марк Гарньер заявил, что банки, которые базируются в стране, скорее всего, лишатся права свободного доступа на европейские рынки. Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания не исключает уплаты взносов в европейский блок, чтобы иметь доступ к единому рынку.

Ранее СМИ сообщали, что крупные британские банки обратились в Минфин, выразив желание сохранить возможность работать по законам ЕС в течение срока до пяти лет после выхода страны из блока и руководствоваться юридическими решениями Европейского суда по их деятельности.

Комментарии
2
А Б
Ведущими экономиками Европы всегда являлись Германия, Франция и Италия. Великобритания как в силу географического положения, так и в силу своего своего менталитета, всегда стояла несколько отстранённо от остальной Европы. Это проявлялось как до создания ЕС, так и после. Учитывая это, ЕС справится со сложившимся положением без особого ущерба для себя. Тем более, если Великобритания полностью не прекратит финансово-экономические отношения с ЕС.
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Yarik
Начало конца,успехов.
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