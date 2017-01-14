В аэропорту таксисты часто завышают тарифы на поездки

Люди говорят, что предприимчивые водители просят за поездку двойную цену.

Съёмочная группа Publika TV отправилась со скрытой камерой в зал ожидания Кишинёвского аэропорта. Там несколько мужчин сразу предложили услуги такси. Мы назвали случайный адрес, и нас предложили отвезти за 120 леев.

Еще один таксист за такую же поездку попросил 150 леев.

Стоимость поездки у диспетчеров такси уточнили по телефонам, указанным на панно у входа в зал ожиданий.

Многие опрошенные нашими журналистами люди подтвердили, что им предлагали поездки по завышенным ценам.

«Сами подходят, хотя мы не спрашиваем, и обычно просят вдвое, а то и втрое больше. А если вызвать такси — цена нормальная».

По данным Агентства по защите прав потребителей, подобное случается и в других районах города.

«Надо изменить тарифы, которые на дверях такси указаны. Но этого не делают. Часто и таксометр не используют», — сказал инспектор АЗПП Николай Олару.

До сих пор несколько компаний такси, необоснованно повысивших тарифы, оштрафовали.