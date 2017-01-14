Имущество банка «Донинвест» выставлено на торги

Имущество обанкротившегося банка «Донинвест» выставили на торги, сообщает РБК.

Кроме основных активов кредитной организации, предполагается продать три автомобиля и двухэтажное нежилое здание в посёлке Целина Сальского района Ростовской области.

Напомним, бывшее руководство кредитной организации подозревают в хищении более миллиарда рублей.

Как ранее писал «АиФ-Ростов», банк «Донинвест» был признан банкротом в декабре 2014 года. Лицензию «Донинвеста» Банк России отозвал двумя месяцами раньше в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Выплата возмещений около восьми тысяч вкладчикам осуществлялась до 23 апреля 2015 года.