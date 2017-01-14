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20:48 (мск), источник: Prokazan.ru

На развитие общественных пространств в Татарстане из бюджета республики выделят 2 млрд

Сумма будет потрачена на обустройство 57 объектов в 45 муниципальных образованиях республики.

На новую программу развития общественных пространств в районах РТ, которая подразумевает объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон», в 2017 году из бюджета республики планируется выделить 2 миллиарда рублей. Об этом сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства Республики Татарстан рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Сообщается, что сумма в 2 миллиарда будет потрачена на обустройство 57 объектов в 45 муниципальных образованиях республики.

Напомним, в 2016 году республика вложила в развитие парков 900 миллионов рублей. При этом на обновление и улучшение всех этих зон пошли и деньги привлеченных инвесторов — свыше 1 миллиарда рублей. О результатах развития общественных пространств в республике за 2016 год и планах на 2017 можно прочитать по ссылке.

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