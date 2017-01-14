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20:25 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре продолжили дешеветь сахар и апельсины

Повышение розничных цен на дизельное топливо зарегистрировано в 28 муниципальных образованиях области, на бензин марок АИ-92 и АИ-95 — в 22 муниципальных образованиях.

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Специалисты Минэкономразвития фиксируют сезонное повышение розничных цен на некоторые категории продуктов в 63 регионе, сообщает 63.ru. К ним относятся масло сливочное, картофель, яблоки, бананы, мандарины, виноград.

Сахар и апельсины продолжили дешеветь.

С 31 декабря по 13 января повышение розничных цен на дизельное топливо зарегистрировано в 28 муниципальных образованиях области, на бензин марок АИ-92 и АИ-95 — в 22 муниципальных образованиях.

Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на АЗС Самарской области по состоянию на 13 января 2017 года составили:

на бензин марки АИ-80 — 30,9−31,3 рубля за литр;.

на бензин марки АИ-92 — 34,2−34,9 рубля за литр;.

на бензин марки АИ-95 — 37,4−38,0 рубля за литр;.

на дизельное топливо — 35,5−37,1 рубля за литр.

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