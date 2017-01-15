СМИ заподозрили хакеров, взломавших сервер ВВС Италии, в связях с Россией

Газета привела также мнение председателя комиссии по вопросам обороны Сената итальянского парламента Николы Латорре о том, что в ходе кибератаки хакерам все-таки не удалось получить доступ к наиболее закрытой информации.

По информации издания, эту кибератаку, скорее всего, совершила хакерская группировка APT28, которую обвиняют во взломе информационной системы Всемирного антидопингового агентства и проникновении во внутреннюю сеть Демократической партии США в ходе предвыборной кампании 2016 года. По мнению la Repubblica, речь может идти о российских хакерах.

«Мы можем спокойно утверждать, что наша система безопасности выдержала, предотвратив атаку, которая могла бы иметь весьма серьезные последствия. Но именно поэтому очевидно, что причины для беспокойства существуют», — считает видный деятель правящей Демократической партии Италии. По его словам, хакеры остановились на «поверхностном уровне электронной почты».

В этой связи la Repubblica отметила, что интерес к Италии объясняется, прежде всего, ее членством в НАТО, а также тем обстоятельством, что ВВС страны принимают активное участие в американском проекте испытания F35 и имеют доступ к ряду секретных ноу-хау.

Кроме того, газета указала, что в последние месяцы подобные атаки, скорее всего, организованные группой APT28, были совершены во Франции, Бельгии, Люксембурге и других странах.