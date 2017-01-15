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00:03 (мск), источник: РИА Новости

СМИ заподозрили хакеров, взломавших сервер ВВС Италии, в связях с Россией

РИМ, 14 янв — РИА Новости, Сергей Старцев. Хакеры, возможно, связанные с Россией, в июне 2016 года взломали сервер Военно-воздушных сил Италии в попытке получить доступ к секретным материалам, связанным с суперсовременным американским истребителем F35, сообщает римская газета la Repubblica.

Источник: Reuters

По информации издания, эту кибератаку, скорее всего, совершила хакерская группировка APT28, которую обвиняют во взломе информационной системы Всемирного антидопингового агентства и проникновении во внутреннюю сеть Демократической партии США в ходе предвыборной кампании 2016 года. По мнению la Repubblica, речь может идти о российских хакерах.

Газета привела также мнение председателя комиссии по вопросам обороны Сената итальянского парламента Николы Латорре о том, что в ходе кибератаки хакерам все-таки не удалось получить доступ к наиболее закрытой информации.

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«Мы можем спокойно утверждать, что наша система безопасности выдержала, предотвратив атаку, которая могла бы иметь весьма серьезные последствия. Но именно поэтому очевидно, что причины для беспокойства существуют», — считает видный деятель правящей Демократической партии Италии. По его словам, хакеры остановились на «поверхностном уровне электронной почты».

В этой связи la Repubblica отметила, что интерес к Италии объясняется, прежде всего, ее членством в НАТО, а также тем обстоятельством, что ВВС страны принимают активное участие в американском проекте испытания F35 и имеют доступ к ряду секретных ноу-хау.

Кроме того, газета указала, что в последние месяцы подобные атаки, скорее всего, организованные группой APT28, были совершены во Франции, Бельгии, Люксембурге и других странах.

В феврале прошлого года la Repubblica опубликовала статью о том, что хакеры из APT28 взломали информационную систему минобороны Италии и с октября 2014 года по май 2015 года получали служебную информацию с министерских серверов.

По данным газеты, военная прокуратура Рима в этой связи вела расследование по делу о возможном международном шпионаже.

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