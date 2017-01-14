SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту

В данный момент спутники выведены на орбиту, вторая ступень успешно отсоединилась, сообщает твиттер SpaceX.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Аэрокосмическая компания SpaceX впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9. На борту носителя находятся спутники Iridium.

Ракета стартовала в 20:53 по Московскому времени с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Запуск и полет Falcon 9 освещается в прямом эфире на YouTube.

Первая ступень ракеты успешно села на платформу «Just Read the Instructions» (англ. — «Просто прочитай инструкции»), сообщает компания в твиттере.

Сентябрьская попытка пуска ракеты закончилась взрывом во время тестирования. 3 сентября 2016 года Falcon 9 должен был быть вывести на геостационарную орбиту спутник AMOS-6 компании Spacecom.

SpaceX отложила запуски до 2017 года

Глава SpaceX Илон Маск в своем твиттере сообщил, что взрыв произошел во время залива топлива.

Компания SpaceX поставила перед собой цель обеспечить доступ к интернету на всей поверхности Земли.