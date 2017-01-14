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21:31 (мск), источник: Интерфакс

SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту

Это первые успешные пуск ракеты и приземление первой ступени после взрыва Falcon 9 в сентябре.

Источник: AP 2016

Москва. 14 января. INTERFAX.RU — Аэрокосмическая компания SpaceX впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9. На борту носителя находятся спутники Iridium.

В данный момент спутники выведены на орбиту, вторая ступень успешно отсоединилась, сообщает твиттер SpaceX.

Ракета стартовала в 20:53 по Московскому времени с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Запуск и полет Falcon 9 освещается в прямом эфире на YouTube.

Первая ступень ракеты успешно села на платформу «Just Read the Instructions» (англ. — «Просто прочитай инструкции»), сообщает компания в твиттере.

Сентябрьская попытка пуска ракеты закончилась взрывом во время тестирования. 3 сентября 2016 года Falcon 9 должен был быть вывести на геостационарную орбиту спутник AMOS-6 компании Spacecom.

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Глава SpaceX Илон Маск в своем твиттере сообщил, что взрыв произошел во время залива топлива.

Компания SpaceX поставила перед собой цель обеспечить доступ к интернету на всей поверхности Земли.

Для этого SpaceX запланировала вывести на низкую околоземную орбиту 4425 спутников, вещающих в Ku- и Ka-диапазоне.

Комментарии
1
пророк
Частная космонавтика. Более дешевая и эффективная. В России - лет через 50.
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