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22:18 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Лифт стоимостью в 12 миллионов устанавливают в администрации Волгоградской области

Лифт стоимостью в 12 миллионов устанавливают в администрации Волгоградской области.

В здании Волгоградской обладминистрации идет перепланировка и реконструкция. Сразу после новогодних каникул в трехэтажном здании приступили к строительству лифта. Необходимость лифта в трехэтажном здании с царицынской историей объяснили необходимостью обеспечения доступности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Конкурс был объявлен на сайте госзакупок, сумма контракта — порядка 12 миллионов рублей. Выиграло конкурс АО «Приволжтрансстрой», о чем свидетельствует сайт госзакупок. Эти деньги подрядчик обязан потратить на строительство шахты, установку лифта и ремонт здания после реконструкции. Известно, что будет установлен лифт грузоподъемностью 1 тонна, наименование модели — GeN2 Premier .

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