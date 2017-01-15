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09:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Руководство порта Ванино отвергает обвинения в бездействии в ситуации с угольной пылью

Однако в присланном в редакцию сообщении о принимаемых мерах администрация порта не приводит данных о достигнутой эффективности.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 января, AmurMedia.

Присланное сообщение от дирекции ОАО «Порт Ванино» содержит перечень мер, предпринятых для предотвращения загрязнения угольной пылью территории портового поселка. Между тем, степень эффективности проводимых мероприятий до сих пор остается неизвестной общественности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на текст полученного письма.

Напомним, перевалка угля открытым способом в порту Ванино является причиной сильнейшего загрязнения угольной пылью как территории самого порта, так и расположенного в непосредственной близи портового поселка. Многочисленные жалобы местных жителей на ухудшение экологической обстановки по-прежнему остаются без ответа, а записанное на территории порта видеобращение к президенту РФ докера Александра Егорова имело для работника печальные последствия. Руководство порта объявило докеру выговор и лишило денежной премии.

Редакция информагенства сочла необходимым опубликовать текст присланного сообщения руководства порта Ванино дословно. Стилистика, орфография и пунктуация текста сохранена.

«В связи с широким резонансом, которое получило в СМИ ситуация с объявлением выговора докеру А. В. Егорову, администрация ОАО «Порт Ванино» считает целесообразным сообщить следующее:

— Дисциплинарное взыскание было применено к А. В. Егорову за нарушение трудовой дисциплины. В рабочее время, имея полученное наряд-задание, за выполнение которого начисляется заработная плата, А. В. Егоров осуществлял несанкционированную видеосъемку, вследствие чего не в полном объеме были выполнены соответствующие работы. Надлежащее исполнение работ — обязательное требование, которое предъявляется ко всем сотрудникам предприятия без исключения. Докеры — одна из наиболее высокооплачиваемых категорий специалистов в порту. Средняя зарплата докера составляет около 70 тысяч рублей, а с учетом переработок и премиальной части в некоторые месяцы может достигать 130 тысяч рублей.

ОАО «Порт Ванино» совместно с Правительством Хабаровского края утвердило «План мероприятий по предотвращению загрязнения угольной пылью порта Ванино», реализация которого началась в первой половине 2016 года. В 2017 году предприятие увеличит объем средств, выделяемых на реализацию экологической программы. Мы понимаем озабоченность общественности относительно экологической составляющей в работе порта. И предпринимаем меры для исправления ситуации. В период отрицательных температур, который является самым проблемным с точки зрения образования пыления навалочных грузов, порт прилагает максимум усилий по сокращению вредного воздействия на окружающую среду.

В целом, можно выделить следующие предпринятые в последние месяцы меры:

— Порт отказался от складирования угля открытым способом на приближенных к жилой застройке поселка Ванино 9-го и 11-го причалах. Погрузка-разгрузка осуществляется с учетом неблагоприятных метеорологических условий и в соответствии с проектом нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух. При превышении допустимой силы ветра работы приостанавливаются.

— В порту функционирует снегогенератор, который был запущен в конце 2016 года. Принцип действия снегогенератора заключается в образовании снежной завесы, препятствующей распространению пыли. С учетом положительных результатов тестирования работы планируется расширить применение таких снегогенераторов на больших площадях. В ближайшее время предприятие закупит дополнительные установки.

— В порту идет работа по ограждению штабелей угля железобетонными плитами, что также позволит значительно снизить пыление. Частично уже огорожены склады №№ 5,6,7,15,16,17. Плиты для ограждения уже закуплены и будут установлены как только получим опорные стойки. Эта задача будет выполнена ориентировочно в первом квартале текущего года.

— Мы решаем вопрос повышения эффективности пылеподавления во время погрузочно-разгрузочных работ. Заказали и уже получили проектную документацию для оснащения всех портальных кранов индивидуальной системой водяного пылеподавления.

— В настоящее время прорабатывается вопрос оснащения системами пылеподавления дробильно-сортировочного оборудования.

— В период положительных температур с лета 2016 года в порту работает машина вакуумной очистки, поливоуборочная техника, водяная пушка, что позволило существенно уменьшить пыление.

— В порту регулярно проводится мониторинг атмосферного воздуха независимой лабораторией. Согласно последним результатам, превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

— Мы также стремимся диверсифицировать грузовую базу, чтобы, не сокращая загрузку порта и, следовательно, численность коллектива (около 1,2 тысяч человек), снизить долю пылящих грузов.

Жители поселка Ванино должны иметь достойные условия жизни. Порт Ванино прикладывает и будет прикладывать все усилия, чтобы устранить проблему пыления.

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