Сдача авто в утиль в Казахстане за нал продолжится с 16 января
Сначала вернётся обмен легкового автохлама на наличные, а с середины года стартует и приём на улитизацию грузовиков и автобусов, передает kolesa.kz.
Сначала вернётся обмен легкового автохлама на наличные, а с середины года стартует и приём на улитизацию грузовиков и автобусов, передает kolesa.kz.
Пилотный вариант программы по выкупу у населения вышедших из употребления авто завершился 30 декабря 2016 года, а среди участников был разыгран новый кроссовер. Продолжение программы стартует 16 января, но в Костанае, Актобе и Уральске
Для удобства и упрощения процедуры ТОО «Оператор РОП» внедрило электронную очередь, однако мобильных пунктов сбора, как раньше, пока не будет, хотя возможность их курсирования по Казахстану рассматривается.
В предложенном варианте порядка 26 населённых пунктов, включены Павлодарская, Карагандинская, Алматинская,
Перекупщикам, приобретающим машины у граждан и сдающим их в утиль по доверенности, теперь придётся уплачивать подоходный налог (10% от суммы выплаты). Нововведение не коснётся доверенных лиц, к примеру пенсионеров или инвалидов, сдающих автохлам, при условии, что выплата перечисляется на счёт хозяина авто (того самого пенсионера или инвалида).
С 1 февраля 2017 года «Оператор РОП» начнёт не просто принимать авто на утилизацию, но и подготавливать их к дальнейшей отправке на специальный завод, построить который обещают уже следующим летом. Предполагается также, что уже этой весной, после внесения поправок в законодательство,