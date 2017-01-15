Сдача авто в утиль в Казахстане за нал продолжится с 16 января

Для удобства и упрощения процедуры ТОО «Оператор РОП» внедрило электронную очередь, однако мобильных пунктов сбора, как раньше, пока не будет, хотя возможность их курсирования по Казахстану рассматривается.

Пилотный вариант программы по выкупу у населения вышедших из употребления авто завершился 30 декабря 2016 года, а среди участников был разыгран новый кроссовер. Продолжение программы стартует 16 января, но в Костанае, Актобе и Уральске из-за выбранных квот на выкуп программа возобновит свою работу чуть позже, ориентировочно с 25 января 2017 года.

В предложенном варианте порядка 26 населённых пунктов, включены Павлодарская, Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области. Кроме того, в рамках программы планируется подписать меморандум о сотрудничестве с АО «Казпочта» (на открытие расчётных счетов и оперативную выдачу справок в любом филиале).

Перекупщикам, приобретающим машины у граждан и сдающим их в утиль по доверенности, теперь придётся уплачивать подоходный налог (10% от суммы выплаты). Нововведение не коснётся доверенных лиц, к примеру пенсионеров или инвалидов, сдающих автохлам, при условии, что выплата перечисляется на счёт хозяина авто (того самого пенсионера или инвалида).