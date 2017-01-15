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07:43 (мск), источник: Newtimes.kz

Сдача авто в утиль в Казахстане за нал продолжится с 16 января

Сначала вернётся обмен легкового автохлама на наличные, а с середины года стартует и приём на улитизацию грузовиков и автобусов, передает kolesa.kz.

Источник: Newtimes.kz

Пилотный вариант программы по выкупу у населения вышедших из употребления авто завершился 30 декабря 2016 года, а среди участников был разыгран новый кроссовер. Продолжение программы стартует 16 января, но в Костанае, Актобе и Уральске из-за выбранных квот на выкуп программа возобновит свою работу чуть позже, ориентировочно с 25 января 2017 года.

Для удобства и упрощения процедуры ТОО «Оператор РОП» внедрило электронную очередь, однако мобильных пунктов сбора, как раньше, пока не будет, хотя возможность их курсирования по Казахстану рассматривается.

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В предложенном варианте порядка 26 населённых пунктов, включены Павлодарская, Карагандинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области. Кроме того, в рамках программы планируется подписать меморандум о сотрудничестве с АО «Казпочта» (на открытие расчётных счетов и оперативную выдачу справок в любом филиале).

Перекупщикам, приобретающим машины у граждан и сдающим их в утиль по доверенности, теперь придётся уплачивать подоходный налог (10% от суммы выплаты). Нововведение не коснётся доверенных лиц, к примеру пенсионеров или инвалидов, сдающих автохлам, при условии, что выплата перечисляется на счёт хозяина авто (того самого пенсионера или инвалида).

С 1 февраля 2017 года «Оператор РОП» начнёт не просто принимать авто на утилизацию, но и подготавливать их к дальнейшей отправке на специальный завод, построить который обещают уже следующим летом. Предполагается также, что уже этой весной, после внесения поправок в законодательство, наконец-то стартует обмен старых авто на сертификаты для покупки машин отечественной сборки, а 1 июня должна начаться приёмка на утилизацию грузовиков и автобусов.

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