Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цены на жилье связали с оценками за ЕГЭ
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ рассказали, кто выиграет в глобальной войне США и РФ
Молниеносный удар: Кремль об угрозе со стороны США
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
Киев готов к уступкам Москве ради жизней украинцев - СМИ
Теракт в Стамбуле: СМИ Турции подозревают США
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
14События недели в фотографиях
09:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прожиточный минимум в Красноярском крае снизился на 2,3% из-за цен на овощи

Теперь минимум для трудоспособного населения теперь составляет 11,5 тыс. рублей.

Источник: Reuters

Прожиточный минимум в Красноярском крае в IV квартале 2016 года снизился на 2,3% по сравнению с третьим кварталом — до 10 тыс. 821 рубля, сообщается в материалах на официальном портале региона.

В качестве основной причины изменения величины в пояснительной записке указано «продолжившееся сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем по краю на 11,6%».

Так, заметнее всего подешевели капуста — на 34,2% и картофель — на 31,6%. Кроме того, сахар в среднем по краю стал стоить меньше на 10,4%, рыба свежая — на 1,6%, отмечают авторы документа.

Теперь минимум для трудоспособного населения теперь составляет 11,5 тыс. рублей, для пенсионеров — 8,6 тыс. рублей, для детей — 11,2 тыс. рублей.

Для районов Крайнего Севера минимум утвержден на уровне 15,5 тыс. рублей, для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера — 11,9 тыс. рублей, для центральных и южных районов — 10,2 тыс. рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Совы слетелись в Красноярск в поисках корма
Представитель Трампа опроверг сообщения о его встрече с Путиным
Украина проведет военную инспекцию в Ростовской области
Убит координатор от руководства Сирии в переговорах с боевиками
Хакеров, взломавших сервер ВВС Италии, заподозрили в связях с РФ
Великобритания может выйти из единого рынка Евросоюза
SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками на борту
Пушков назвал «маразмом» идею о юридическом статусе роботов
Спорт
Обамеянг забил, но Габон провалил увертюру В Габоне стартовал Кубок Африки-2017
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Показ скетча с Джексоном отменили из-за возмущения его дочери После выхода трейлера комедийного сериала «Городские мифы» дочь поп-короля написала в Twitter: «Меня от этого тошнит»
Недвижимость
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь