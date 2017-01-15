Задолженность жителей Киевской области за газ превысила 1 млдр грн

«На сегодняшний день общий долг за газ жителей Киевской области достиг критической суммы и составляет более 1 млрд гривен. В связи с этой ситуацией мы решили максимально усилить меры по ликвидации задолженности.

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Общий долг за газ жителей Киевской области составляет более 1 млдр гривен. В связи с этой ситуацией ПАО «Киевоблгаз» решил максимально усилить меры по ликвидации задолженности, заявил председатель правления ПАО «Киевоблгаз» Дмитрия Дронова, передает УНН.

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Ежедневно наши оперативные бригады выезжают на рейды по области для отключения должников… Хочу напомнить потребителям, что сумма долга более 30 тысяч гривен дает законное право компании в судебном порядке наложить арест на счета и источники доходов должника и даже конфисковать имущество", — подчеркнул Дронов.

Вместе с тем он добавил, что потребители имеют возможность реструктуризировать долг и оплатить его частями.