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08:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На ремонт дорог в Енисейске потратят 25 млн рублей

В городе продолжаются масштабные реставрационные работы.

В 2017 году город Енисейск получит 25 млн рублей из краевого бюджета на ремонт дорог и благоустройство. В план работ должны войти не только основные туристические городские магистрали, но и проблемные участки, требующие срочного ремонта. Об этом сообщил глава региона Виктор Толоконский в ходе рабочего визита в город.

Также средства будут выделены на оснащение водозаборных сооружений Енисейска оборудованием по очистке. Работы должны начаться уже в ближайшее время, а завершить их планируется в 2018 году.

Кроме того, принято решение начать в этом году строительство нового корпуса больницы на месте существующего недостроя.

Сейчас в городе продолжаются масштабные реставрационные работы.

Готовы два объекта культурного наследия — дом Козицына и бывшее здание краеведческого музея. В доме Козицына в ближайшее время разместится хореографическая школа, а здании краеведческого музея — центр дополнительного образования. Фонды и экспозиция краеведческого музея переедут в другое историческое здание.

Всего в программу реставрации в Енисейске включены 22 объекта культурного наследия.

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