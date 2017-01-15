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19:22 (мск), источник: Крым Press

В Крым за миллион рублей приехали 50 медицинских работников

50 медицинских работников теперь будут работать в регионах Крыма по программе «Земский доктор».

Источник: РИА "Новости"

В течение прошлого года было проведено восемь совместных заседаний Министерства здравоохранения Республики Крым и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым.

Было принято решение о предоставлении компенсационной выплаты в размере 1 миллиона рублей 50 медицинским работникам. 26 специалистов приступили к работе в медицинских организациях Красногвардейского и Ленинского районов, в Советском — пятеро, в Черноморский, Кировский и Симферопольский районы приехали 12 медиков, в Первомайский — трое, в Нижнегорский — двое, в Бахчисарайском и Раздольненском районах будут работать по одному врачу, — сообщили в Минздраве РК.

Напомним, программа «Земский доктор» создана для поддержки молодых медицинских специалистов, организации их трудоустройства, привлечения и закрепления в медицинских учреждениях сельской местности Республики Крым.

Право на получение единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн руб. предоставляется: медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее медицинское образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта и заключившим договор с Министерством здравоохранения РК.

Финансирование программы в 2016 году осуществлялось за счет средств территориального отделения Фонда обязательного медицинского страхования и средств республиканского бюджета в соотношении соответственно 60 и 40 процентов.

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