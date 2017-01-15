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10:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральским ветеранам труда проиндексируют ежемесячные выплаты

Суммы увеличатся на 6%

Источник: Reuters

Ветераны труда и военной службы, труженики тыла, жертвы политических репрессий и сельские специалисты на Южном Урале с января 2017 года будут получать повышенные ежемесячные выплаты, сообщают в пресс-службе главы региона.

Суммы проиндексируют на 6%. После этого ветераны, пользующиеся телефонной связью, будут получать по 1248 рублей, не пользующиеся — 1089 рублей. Выплаты для тружеников тыла составят 249 рублей, жертв политических репрессий — 1361 рубль, сельских специалистов — 1248 рублей. Всего, по оценкам специалистов, получателями ЕДВ в Челябинской области являются 453 тысячи человек, для них в бюджете региона заложено около 5 миллиардов рублей.

Напомним, последняя индексация выплат ветеранам прошла в сентябре 2017 года, тогда сумму увеличили на 7% — 57 и 67 рублей в денежном выражении в зависимости от категории.

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