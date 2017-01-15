Продуктовые магазины во Владивостоке торговали не только едой

«За 15 января по краю были проверены 24 объекта розничной торговли. В результате выявлена незаконная продажа спиртосодержащей непищевой продукции общим объемом более 13 литров», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Во владивостокском магазине без вывески по адресу: улица Новожилова, 35, был установлен факт торговли медицинским раствором этанола (спирта) в стеклянных бутылках по 100 миллилитров. При этом содержание этилового спирта составляло 95 процентов, а сам препарат был предназначен для наружного применения.

«В магазине “Продукты” на улице Никифорова, 2, также выявлена продажа медицинского антисептического раствора “Этанол” для наружного применения. По факту незаконной торговли сотрудниками полиции составлен протокол. Продукция арестована, к продавцам будут применены установленные законом санкции», — говорится в сообщении.