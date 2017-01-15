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11:08 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Египет готов заключить с Беларусью контракт на $3 млн по очистке сточных вод

Египет готов заключить с Беларусью контракт на $3 млн по очистке сточных вод.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков, сообщает БЕЛТА.

«У нас есть частная компания “Белэкполь”, которая располагает очень современными технологиями по очистке сточных вод (это значительная проблема в Египте). Компания уже провела здесь исследования. Наши технологии подошли египтянам, которые очень придирчивы: они направляли делегацию в Минск для изучения этой темы, побывали на месте, посмотрели, как эта технология работает в Беларуси. Сейчас они готовы заключать с нами контракт», — сообщил Сергей Рачков.

Ожидается, что первый контракт на сумму около $3 млн будет подписан во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Египет. «В целом, во время визита Президента Беларуси мы планируем подписать более десятка коммерческих контрактов и меморандумов о сотрудничестве. Цифра будет достаточно серьезная», — обратил внимание дипломат.

Служба информации SB.BY.

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