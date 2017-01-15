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16:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе установлены новые тарифы на перевозку пассажиров и грузов речным транспортом

УФА, 15 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Мэрия Уфы установила новые тарифы на услуги по перевозке пассажиров и грузов речным транспортом.

Согласно постановлению мэрии, стоимость билета для детей в возрасте от 5 до 10 лет и для льготных категорий граждан по предъявлению удостоверения, подтверждающего льготу, установлена в размере 15 рублей.

Проезд для детей младше пяти лет и льготников с единым социальным проездным билетом — бесплатный.

Для всех остальных пассажиров плата составит 25 рублей.

Ручной багаж до 36 килограммов можно перевозить бесплатно. Перевозка багажа до 80 килограммов, велосипедов и собак крупных пород оценена в 20 рублей.

Перевозка груза от 80 до 100 килограммов, мелкого скота и тележек стоит 40 рублей, мопедов и мотоблоков — 50 рублей. Прицепа автомобиля без груза, мотоциклов и мотороллеров без колясок — 70 рублей, с колясками — 90 рублей.

В аналогичную сумму — в 90 рублей — обойдется и перевозка крупного скота.

Перевозка легковым автомобилем на речном транспорте — несколько дороже: от 120 до 250 рублей, в зависимости от веса автомашины.

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