В Уфе установлены новые тарифы на перевозку пассажиров и грузов речным транспортом

Согласно постановлению мэрии, стоимость билета для детей в возрасте от 5 до 10 лет и для льготных категорий граждан по предъявлению удостоверения, подтверждающего льготу, установлена в размере 15 рублей.

Проезд для детей младше пяти лет и льготников с единым социальным проездным билетом — бесплатный.

Для всех остальных пассажиров плата составит 25 рублей.

Ручной багаж до 36 килограммов можно перевозить бесплатно. Перевозка багажа до 80 килограммов, велосипедов и собак крупных пород оценена в 20 рублей.

Перевозка груза от 80 до 100 килограммов, мелкого скота и тележек стоит 40 рублей, мопедов и мотоблоков — 50 рублей. Прицепа автомобиля без груза, мотоциклов и мотороллеров без колясок — 70 рублей, с колясками — 90 рублей.

В аналогичную сумму — в 90 рублей — обойдется и перевозка крупного скота.

Перевозка легковым автомобилем на речном транспорте — несколько дороже: от 120 до 250 рублей, в зависимости от веса автомашины.