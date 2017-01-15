В Сочи снесут еще один самострой

ЖК возводится на участке, предназначенном для ИЖС с нарушением минимального коэффициента озеленения и с нарушением минимального отступа от границ земельного участка. Администрация Сочи направила в суд Адлерского района иск о сносе самовольной постройки, сообщает «Макс портал».

На этом земельном участке возвели четыре этажа многоквартирного жилого дома. Ни инженерных сетей, ни объектов социальной инфраструктуры для строящегося дома и для жильцов в этом районе не предусмотрено. Городские ресурсоснабжающие организации не обязаны подключать такие объекты к городским инженерным сетям. В подобных домах собственники квартир вынуждены будут решать проблемы с коммуникациями за свой счет, утверждают эксперты.