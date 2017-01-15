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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России

Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что избыток электрических мощностей в России нужно использовать для закрытия неэффективных электростанций, передает RNS.

Источник: AP 2016

«Сейчас у электроэнергетики страны колоссальная по важности задача, плохо решаемая на сегодня — создание специальных механизмов по выводу неэффективных мощностей», — сказал он.

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Чубайс также подчеркнул, что, согласно оценкам, примерно через десять лет в России возникнет вторая волна спроса на мощности. Однако, по словам главы УК «Роснано», задачи массового ввода новых мощностей пока нет.

Он добавил, что, если «мы сейчас не произведем вывод неэффективных мощностей и их замену, то через 7 лет мы уже не сможем ничего выводить».

Ранее сообщалось, что потребление электроэнергии в энергосистеме Москвы и Московской области в 2016 году увеличилось до 105 333,6 млн кВт∙ч, что на 3,3% больше по сравнению с показателем за 2015 год.

Комментарии
10
Карина Тялина
⇖⇖ Горячие женщин твоего города хотят поразвлечься..
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Свин .
лучше использовать избыток лесоповалов для закрытия таких эффективных менеджеров
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Игорь Рогов
Чубайса немедленно расстрелять!!
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