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17:21 (мск), источник: VN.RU

3000 новосибирцев уволят в 2017 году

В 2017 году компании Новосибирской области заявили о готовящемся сокращении 3000 работников. Самый низкий уровень безработицы по региону в Новосибирске, Искитиме и Мошковском районе. Самая высокая безработица в Усть-Таркском, Кочковском и Чановском районах.

О планах уволить 3000 человек в 198 организациях в 2017 году сообщили компании Новосибирской области. Из них 88 организаций увольняют до 5 сотрудников. Эти цифры озвучило Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов региона, отметив, что окончательное количество сокращений может корректироваться.

«В 2016 году в 125 организациях в связи с сокращением уволены 8968 человек. это составляет только 49% от числа всех работников, заявленных к высвобождению», — сообщили в пресс-службе Минтруда.

Кроме того, по данным на 30 декабря 2016 года, режимы неполной трудовой занятости официально введены для 4,9 тыс. работников в 69 организациях. Из них 4,2 тыс. работников работают в режиме сокращенного рабочего времени, 265 человек находятся в режиме простоя, и 441 — в отпусках без сохранения заработной платы по сокращению с работодателем.

Наиболее низкий уровень безработицы в Новосибирской области наблюдается в Новосибирске, Искитиме и Искитимском районе и Мошковском районе. Наиболее высокий уровень безработицы в Усть-Таркском районах, Кочковском и Чановском районах. Также в группе риска по безработице Маслянинский, Чистоозерный, Татарский, Доволенский и Здвинский районы.

Самыми востребованными являются вакансии воспитателей, медсестер, менеджеров, поваров, продавцов, слесарей, трактористов, швей, фармацевтов и фельдшеров. Среди специалистов с высшим образованием наиболее востребованными являются педагоги и медицинские работники.

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