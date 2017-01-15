СМИ: неэффективная работа «Укрзализныци» нанесла стране миллиардные убытки
По данным СМИ, впервые за всю свою историю «Укрзализныця» не смогла обеспечить выполнение заявок грузоотправителей и планов по погрузке экспортных грузов.
По данным СМИ, впервые за всю свою историю «Укрзализныця» не смогла обеспечить выполнение заявок грузоотправителей и планов по погрузке экспортных грузов.
КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Неэффективная логистика «Укрзализныци» в прошлом году привела ко многомиллиардным убыткам в госбюжете, поскольку предприятие не смогло в полной мере обеспечить транспортные потребности
Издание отмечает, что впервые за всю свою историю «Укрзализныця» не смогла обеспечить выполнение заявок грузоотправителей и планов по погрузке экспортных грузов. Так,
В то же время автор статьи Александр Артеменко, ссылаясь на
«Так, в октябре из запланированных 2594 вагонов было подано всего 432, а в ноябре из 2722 — только 161. Вследствие этого на полях Луганщины под угрозой гибели оказалось свыше 250 тыс. т зерна. Зерновые склады в г. Старобельске, пгт Белокуракино и с. Солидарном вынуждены были приостановить прием зерна нового урожая
Проблемы «Укрзализныци» также привели к простою на рейдах Николаевского морпорта судов заграничного плавания сроком от 15 до 20 суток. Размер нанесенных убытков превысил 700 тысяч долларов.
Как отмечается, в связи с дефицитом вагонов аграрии неспособны выполнять контракты по продаже зерна и масличных культур. Причиной же сложившейся ситуации является острый дефицит вагонов. Еще одна проблема заключается в нехватке дизельного топлива.
Руководство «Укрзализныци» в лице гендиректора поляка Войцеха Бальчуна, однако, никаких серьезных шагов для преодоления кризисна не предпринимает. «Вместо структурного реформирования УЗ, привлечения новых грузопотоков в Украину и новых транзитных перевозок через страну, В. Бальчун и его команда создают условия для перевода украинского логистического бизнеса на польскую территорию, в результате чего украинские логистические компании будут замещены польскими. Они, естественно, тоже облагаются налогами, но в своей стране», — заключает автор.
Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» в 2016 г получила $11,1 млн прибыли.