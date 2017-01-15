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15:46 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СМИ: неэффективная работа «Укрзализныци» нанесла стране миллиардные убытки

По данным СМИ, впервые за всю свою историю «Укрзализныця» не смогла обеспечить выполнение заявок грузоотправителей и планов по погрузке экспортных грузов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Неэффективная логистика «Укрзализныци» в прошлом году привела ко многомиллиардным убыткам в госбюжете, поскольку предприятие не смогло в полной мере обеспечить транспортные потребности горно-металлургической и аграрной промышленности, пишет ZN.UA.

Издание отмечает, что впервые за всю свою историю «Укрзализныця» не смогла обеспечить выполнение заявок грузоотправителей и планов по погрузке экспортных грузов. Так, из-за сложностей с транспортировкой сырья, металлургические комбинаты Украины выпустили на 5 млн тонн стали меньше плана, вследствие чего государственный бюджет потеряли 50 млрд грн. Между тем, дальнейшие сбои в работе компании могут стать причиной остановки горно-металлургической отрасли Украины.

В то же время автор статьи Александр Артеменко, ссылаясь на письмо-обращение гендиректора ООО СП «Нибулон» Андрея Вадатурского к премьеру Владимиру Гройсману и ряду прочих высокопоставленных должностных лиц, отмечает, что в октябре-ноябре прошлого года не был выполнен согласованный план подачи вагонов-зерновозов.

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«Так, в октябре из запланированных 2594 вагонов было подано всего 432, а в ноябре из 2722 — только 161. Вследствие этого на полях Луганщины под угрозой гибели оказалось свыше 250 тыс. т зерна. Зерновые склады в г. Старобельске, пгт Белокуракино и с. Солидарном вынуждены были приостановить прием зерна нового урожая из-за переполненных складских помещений. По той же причине прием и сушка зерна вынужденно приостанавливались и на Полтавщине», — говорится в статье.

Проблемы «Укрзализныци» также привели к простою на рейдах Николаевского морпорта судов заграничного плавания сроком от 15 до 20 суток. Размер нанесенных убытков превысил 700 тысяч долларов.

Как отмечается, в связи с дефицитом вагонов аграрии неспособны выполнять контракты по продаже зерна и масличных культур. Причиной же сложившейся ситуации является острый дефицит вагонов. Еще одна проблема заключается в нехватке дизельного топлива.

Руководство «Укрзализныци» в лице гендиректора поляка Войцеха Бальчуна, однако, никаких серьезных шагов для преодоления кризисна не предпринимает. «Вместо структурного реформирования УЗ, привлечения новых грузопотоков в Украину и новых транзитных перевозок через страну, В. Бальчун и его команда создают условия для перевода украинского логистического бизнеса на польскую территорию, в результате чего украинские логистические компании будут замещены польскими. Они, естественно, тоже облагаются налогами, но в своей стране», — заключает автор.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» в 2016 г получила $11,1 млн прибыли.

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