СМИ: неэффективная работа «Укрзализныци» нанесла стране миллиардные убытки

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Неэффективная логистика «Укрзализныци» в прошлом году привела ко многомиллиардным убыткам в госбюжете, поскольку предприятие не смогло в полной мере обеспечить транспортные потребности горно-металлургической и аграрной промышленности, пишет ZN.UA.

Издание отмечает, что впервые за всю свою историю «Укрзализныця» не смогла обеспечить выполнение заявок грузоотправителей и планов по погрузке экспортных грузов. Так, из-за сложностей с транспортировкой сырья, металлургические комбинаты Украины выпустили на 5 млн тонн стали меньше плана, вследствие чего государственный бюджет потеряли 50 млрд грн. Между тем, дальнейшие сбои в работе компании могут стать причиной остановки горно-металлургической отрасли Украины.