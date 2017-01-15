Доллар на «черном» рынке достиг уровня 28,8 грн
На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара достиг уровня 28,8 гривны за доллар.
На неофициальном наличном валютном рынке курс доллара достиг уровня 28,8 гривны за доллар.
Так, по состоянию на 11:30 покупатели выставляли заявки в среднем по 28,61 гривни за доллар, продавцы — на уровне 28,79 гривны за доллар, свидетельствуют данные Finance.UA.
При этом объем предложений продавцов почти втрое превышает объем предложений покупателей.
В то же время, официальный курс гривны на 16 января установлен на уровне 27,66 гривны за доллар.
Напомним, 13 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,65−27,75 гривны за доллар.
Что касается евро, то на «черном» рынке европейская валюта торгуется на уровне 30,09−30,37 гривны.