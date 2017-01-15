Доллар на «черном» рынке достиг уровня 28,8 грн

Так, по состоянию на 11:30 покупатели выставляли заявки в среднем по 28,61 гривни за доллар, продавцы — на уровне 28,79 гривны за доллар, свидетельствуют данные Finance.UA.

При этом объем предложений продавцов почти втрое превышает объем предложений покупателей.

В то же время, официальный курс гривны на 16 января установлен на уровне 27,66 гривны за доллар.

Напомним, 13 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 27,65−27,75 гривны за доллар.

Что касается евро, то на «черном» рынке европейская валюта торгуется на уровне 30,09−30,37 гривны.