Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Москва останется без новых магазинов
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Замглавы МВФ выразил свое мнение о долге Украины перед Россией
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Младшая сестра Ким Кардашьян рассказала о пластике
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Кремль рассказал, зачем увеличит число уничтоженных ракет
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
17:11 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове к февралю разработают план дальнейшего развития проекта «Городская электричка»

Обустройство остановок и синхронизация расписания автобусов и электричек войдут в дорожную карту по дальнейшей реализации проекта городской электрички в Ростовской агломерации.

Развитие проекта обсудили на совещании в правительстве Ростовской области под председательством губернатора Василия Голубева.

Глава региона подчеркнул, что дорожная карта должна включать комплексный подход к развитию программы. Он предложил обеспечить подвоз людей общественным транспортом к электричкам, создать шаговую доступность автобусных маршрутов к работе, организовать дополнительные парковки возле остановок электрички. Также он обратил внимание, что необходимо обустроить подходы к уже существующим железнодорожным платформам — установить освещение, уложить асфальт.

Кроме того, планируется синхронизировать движение общественного транспорта со временем отправления электричек и в дальнейшем внедрить единый городской проездной билет.

На совещании также рассмотрели вопрос увеличения числа остановок в черте самого Ростова с учетом развития спальных районов и левобережья, где строится стадион для матчей ЧМ-2018, и необходимость увеличения количества электричек в часы пик. Дорожную карту поручено составить к 1 февраля.

Как сообщали Юга.ру, проект «Городская электричка» стартовал по инициативе властей области в марте 2016 года.

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, за несколько месяцев суточный пассажиропоток по внутригородским маршрутам увеличился практически втрое. Объемы перевозок пригородным поездами в пределах агломерации в среднем уже составляют 15 тыс. пассажиров в сутки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Патрушев заявил о росте попыток взлома информационных систем РФ
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
Россия сохранит авиагруппу на Хмеймиме
Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Президент Филиппин допустил введение военного положения в стране
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Свидетельства о регистрации жилья упразднены
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Во всех крупнейших городах России подешевело жилье
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь