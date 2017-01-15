В Ростове к февралю разработают план дальнейшего развития проекта «Городская электричка»

Развитие проекта обсудили на совещании в правительстве Ростовской области под председательством губернатора Василия Голубева.

Глава региона подчеркнул, что дорожная карта должна включать комплексный подход к развитию программы. Он предложил обеспечить подвоз людей общественным транспортом к электричкам, создать шаговую доступность автобусных маршрутов к работе, организовать дополнительные парковки возле остановок электрички. Также он обратил внимание, что необходимо обустроить подходы к уже существующим железнодорожным платформам — установить освещение, уложить асфальт.

Кроме того, планируется синхронизировать движение общественного транспорта со временем отправления электричек и в дальнейшем внедрить единый городской проездной билет.

На совещании также рассмотрели вопрос увеличения числа остановок в черте самого Ростова с учетом развития спальных районов и левобережья, где строится стадион для матчей ЧМ-2018, и необходимость увеличения количества электричек в часы пик. Дорожную карту поручено составить к 1 февраля.

Как сообщали Юга.ру, проект «Городская электричка» стартовал по инициативе властей области в марте 2016 года.