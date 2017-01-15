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17:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии приостановили тендер на строительство первой платной дороги

Завтра, 16 января, Управление ФАС по Башкирии рассмотрит жалобу на порядок проведения тендера на определение подрядчика для строительства первой платной дороги в республике.

Она должна была пролегать по маршруту Стерлитамак-Кага-Магнитогорск. Об этом сообщил «Коммерсант».

Пока же УФАС приняло решение о приостановке открытого конкурса. В нем победила компания «Башкирдорстрой», являющаяся дочерним предприятием компании «Дорстрансстрой». Компания «Южноуральская дирекция автодороги», которую не допустили до участия в конкурсе, опротестовала его итоги.

Автор жалобы настаивает на некорректном рассмотрении его заявки, а также на то, что его возражения на претензии конкурсной комиссии были проигнорированы.

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