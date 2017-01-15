500 инвестпроектов представит Кубань на бизнес-форуме в Сочи в феврале этого года
Краснодар, 15 января, KrasnodarMedia. На Российском инвестиционном форуме в Сочи Кубань представит более 500 инвестпроектов.
Краснодар, 15 января, KrasnodarMedia. На Российском инвестиционном форуме в Сочи Кубань представит более 500 инвестпроектов.
Как рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, особое место в презентации инвестпотенциала региона займут проекты в различных секторах «зеленой экономики».
По словам главы края, предстоящий форум станет своеобразным экзаменом для регионов «на готовность мыслить по-новому», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
— В планах Краснодарского края представить на форуме более 500 инвестиционных предложений. 2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому особое место в презентации региона займут проекты в различных секторах «зеленой экономики», — отметил глава края.
Губернатор Кубани уточнил, что сейчас край формирует предложения на базе имущественных комплексов предприятий — банкротов и неиспользованных производственных мощностей.
— Кроме того, мы учли успешный опыт прошлого года, когда на форуме большой интерес у инвесторов вызывали идеи, предложенные физическими лицами и малым бизнесом. Сейчас активно ведется работа над тем, чтобы на форуме 2017 года подобные проекты были представлены в наибольшем количестве и максимально готовы для реализации, — добавил Вениамин Кондратьев.
По словам главы края, предстоящий форум станет своеобразным экзаменом для регионов «на готовность мыслить по-новому».
— По сути — что такое инвестпроекты? Когда мы видим, что у нас есть территория и ресурсы, с помощью которых можно развивать то или иное направление, и мы предлагаем эту возможность инвесторам. И сейчас очень важно, чтобы региональная экономика максимально эффективно использовала этот инструмент: нужно реально оценивать свои ресурсы, видеть потенциал, — подчеркнул губернатор. — При этом необходимо, чтобы работала не только
Руководитель региона выразил уверенность, что форум даст старт новым проектам Краснодарского края, в рамках мероприятия будут заключены соглашения, у предпринимателей появятся новые деловые контакты и идеи.
— Надеюсь, Российский инвестфорум в Сочи станет форумом реальных проектов, жизнеспособных решений, — заключил Вениамин Кондратьев, сообщает