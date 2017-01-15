Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Путин рассказал, к чему приведет отмена виз в Европу для Украины
Голодец заявила о миллионах жителей РФ, которые вредят стране
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
Давай, щенок: Никита Джигурда подрался с ведущим ток-шоу (видео)
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ узнали, когда будет готов самый мощный корабль ВМФ РФ
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
Кремль рассказал, зачем увеличит число уничтоженных ракет
Лукашенко показал новую «первую леди» - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
16:51 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

500 инвестпроектов представит Кубань на бизнес-форуме в Сочи в феврале этого года

Краснодар, 15 января, KrasnodarMedia. На Российском инвестиционном форуме в Сочи Кубань представит более 500 инвестпроектов.

Как рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, особое место в презентации инвестпотенциала региона займут проекты в различных секторах «зеленой экономики».

По словам главы края, предстоящий форум станет своеобразным экзаменом для регионов «на готовность мыслить по-новому», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

— В планах Краснодарского края представить на форуме более 500 инвестиционных предложений. 2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому особое место в презентации региона займут проекты в различных секторах «зеленой экономики», — отметил глава края.

Губернатор Кубани уточнил, что сейчас край формирует предложения на базе имущественных комплексов предприятий — банкротов и неиспользованных производственных мощностей.

— Кроме того, мы учли успешный опыт прошлого года, когда на форуме большой интерес у инвесторов вызывали идеи, предложенные физическими лицами и малым бизнесом. Сейчас активно ведется работа над тем, чтобы на форуме 2017 года подобные проекты были представлены в наибольшем количестве и максимально готовы для реализации, — добавил Вениамин Кондратьев.

По словам главы края, предстоящий форум станет своеобразным экзаменом для регионов «на готовность мыслить по-новому».

— По сути — что такое инвестпроекты? Когда мы видим, что у нас есть территория и ресурсы, с помощью которых можно развивать то или иное направление, и мы предлагаем эту возможность инвесторам. И сейчас очень важно, чтобы региональная экономика максимально эффективно использовала этот инструмент: нужно реально оценивать свои ресурсы, видеть потенциал, — подчеркнул губернатор. — При этом необходимо, чтобы работала не только бизнес-составляющая, но, прежде всего, решались реальные вопросы жителей края, создавались рабочие места, производства, повышалось качество жизни.

Руководитель региона выразил уверенность, что форум даст старт новым проектам Краснодарского края, в рамках мероприятия будут заключены соглашения, у предпринимателей появятся новые деловые контакты и идеи.

— Надеюсь, Российский инвестфорум в Сочи станет форумом реальных проектов, жизнеспособных решений, — заключил Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Патрушев заявил о росте попыток взлома информационных систем РФ
Тегеран назвал невозможным пересмотр сделки по атому
Россия сохранит авиагруппу на Хмеймиме
Чубайс призвал закрыть неэффективные электростанции в России
Десятки биатлонистов требуют ужесточить меры против россиян
Создатели сериала «Шерлок» обратились к россиянам
Президент Филиппин допустил введение военного положения в стране
Спорт
Чех украл медаль у Шипулина: Крчмар обошел россиянина на финише Антон Шипулин на финишной прямой упустил бронзовую медаль в гонке преследования
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь