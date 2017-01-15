500 инвестпроектов представит Кубань на бизнес-форуме в Сочи в феврале этого года

Как рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, особое место в презентации инвестпотенциала региона займут проекты в различных секторах «зеленой экономики».

По словам главы края, предстоящий форум станет своеобразным экзаменом для регионов «на готовность мыслить по-новому», сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

— В планах Краснодарского края представить на форуме более 500 инвестиционных предложений. 2017 год объявлен в России Годом экологии, поэтому особое место в презентации региона займут проекты в различных секторах «зеленой экономики», — отметил глава края.

Губернатор Кубани уточнил, что сейчас край формирует предложения на базе имущественных комплексов предприятий — банкротов и неиспользованных производственных мощностей.

— Кроме того, мы учли успешный опыт прошлого года, когда на форуме большой интерес у инвесторов вызывали идеи, предложенные физическими лицами и малым бизнесом. Сейчас активно ведется работа над тем, чтобы на форуме 2017 года подобные проекты были представлены в наибольшем количестве и максимально готовы для реализации, — добавил Вениамин Кондратьев.

По словам главы края, предстоящий форум станет своеобразным экзаменом для регионов «на готовность мыслить по-новому».

— По сути — что такое инвестпроекты? Когда мы видим, что у нас есть территория и ресурсы, с помощью которых можно развивать то или иное направление, и мы предлагаем эту возможность инвесторам. И сейчас очень важно, чтобы региональная экономика максимально эффективно использовала этот инструмент: нужно реально оценивать свои ресурсы, видеть потенциал, — подчеркнул губернатор. — При этом необходимо, чтобы работала не только бизнес-составляющая, но, прежде всего, решались реальные вопросы жителей края, создавались рабочие места, производства, повышалось качество жизни.

Руководитель региона выразил уверенность, что форум даст старт новым проектам Краснодарского края, в рамках мероприятия будут заключены соглашения, у предпринимателей появятся новые деловые контакты и идеи.