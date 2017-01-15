В 2016 году уровень инфляции в Молдове снизился в пять раз

Согласно официальным данным, за год, больше всего поднялись цены на образование, почти на 10 процентов.

В то же время подорожали табачные изделия и алкоголь. Также цены на одежду и обувь увеличились в среднем на шесть процентов.

В целом за 2016 г. продовольственные товары подорожали в среднем на 2,8%, непродовольственные — на 3,2% в то время, как тарифы на оказываемые населению услуги увеличились всего на 0,5%.