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19:09 (мск), источник: Publika.md

В 2016 году уровень инфляции в Молдове снизился в пять раз

Инфляция в Молдове в 2016 г. составила 2,4% против 13,6% годом ранее. Эти данные предоставило Национальное бюро статистики.

Источник: bnm.md

Согласно официальным данным, за год, больше всего поднялись цены на образование, почти на 10 процентов.

В то же время подорожали табачные изделия и алкоголь. Также цены на одежду и обувь увеличились в среднем на шесть процентов.

В целом за 2016 г. продовольственные товары подорожали в среднем на 2,8%, непродовольственные — на 3,2% в то время, как тарифы на оказываемые населению услуги увеличились всего на 0,5%.

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