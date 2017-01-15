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22:10 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Курс нацвалюты вернется к 25−26 гривнам за доллар к маю — Кушнирук

К сожалению, уже несколько лет подряд в Украине наблюдается ситуация, когда в начале года гривна обесценивается, а потом происходит ее укрепление. Об этом в эфире «ГС» заявил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр прогнозирует рост экономики в 2017 году. Об этом Владимир Гройсман заявил на своей странице в Facebook. По его мнению, о такой тенденции свидетельствуют экономические процессы в стране. В качестве примера Владимир Гройсман привел данные «Укрзализныци». В прошлом году внутренние грузоперевозки выросли на 12 млн тонн — это почти на 8% больше, чем в 2015 году. Импортные перевозки выросли на 1,5 млрд тонн, что на 4,5% больше, чем в 2015 году.

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Анализируя прогноз главы Кабмина, экономический эксперт Борис Кушнирук в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал и ситуацию с курсом гривны в этом году.

«К сожалению, мы получаем ситуацию, которую мы наблюдаем уже несколько лет подряд, когда в начале года у нас обесценивается гривна, а потом происходит ее укрепление. У нас точно такая же ситуация была в 2016 году, когда в первых числах января гривна обесценилась и это происходило до конца февраля, а потом, с начала марта, произошло ее укрепление и уже в мае гривна вернулась в коридор 24−25 гривен за доллар. Я прогнозирую, что такая же ситуация будет и в этом году — гривна вернется в коридор 26−27, я бы даже сказал 25−26 к маю», — высказал мнение Кушнирук.

Ранее в докладе Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы» сообщалось, что ВВП Украины в 2017 году будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ.

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