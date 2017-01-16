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00:29 (мск), источник: Ежедневник.by

Продажи квартир в Минске достигли исторического максимума

Итоги 2016 года говорят о том, что продажи квартир в Минске достигли максимума за всю историю независимости страны. Продажи в столице показывают рост десятый год подряд, на фоне падающих регионов.

Источник: Ежедневник.by

В жилой недвижимости Минска, если брать всю историю независимости страны, было два пиковых роста продаж квартир. В 2003 году, когда продажи составили 12386 сделок. После этого пика продажи пошли на спад и восстановились только спустя 10 лет — в 2013 году, достигнув опять же рекордной отметки в 13784 проданных квартиры. После 2013 года опять же пошел незначительный спад, пока совершенно неожиданно не «выстрелил» 2016 год, образовав новую пиковую вершину.

Согласно данным Национального кадастрового агентства, в 2016 году в Минске было продано 15011 квартир, что на 14,2% (или на 1877 квартир) больше показателя 2015 года. Столько квартир в белорусской столице не продавалось еще никогда. Это исторический максимум, который будет побит очень нескоро, если вообще будет побит.

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Эксперты отмечают два основных момента, столь значительных продаж квартир в Минске. Основную роль здесь сыграли региональные покупатели, которым стало по карману столичное жилье по причине беспрецедентного падения цен. Именно наплывом региональных покупателей объясняется тот факт, что на фоне значительного роста продаж квартир, рынок загородного пристоличного жилья в 2016 году, напротив, обвалился более чем на четверть.

Так если сносную двухкомнатную квартиру в Минске, сегодня можно купить за 40−45 тыс. долларов, то дом с удобствами потянет не менее чем на 70 тыс. долларов. Иными словами, региональные покупатели, которые в 2016 году составили не менее 25% приобретателей, вполне могли позволить себе квартиру в Минске, а вот загородный дом им по-прежнему не по карману. Это и сыграло свою роль в том, что рынок столичных квартир рос будто на дрожжах, а рынок загородной недвижимости продолжал падать.

Вторым фактором роста стало то обстоятельство, что в 2016 году рынок достиг своего ценового дна. В течение года цены менялись, но очень незначительно. А поскольку цены на квадратные перестали падать, начал работать отложенный спрос и люди, которые хотели купить квартиру, но ожидали более выгодных цен, начали реализовывать свои замыслы. Причем, квартиру по хорошей цене, в хорошем районе можно было купить и для большой семьи.

Так, например, в декабре трехкомнатная квартира на ул. Гая, 18, площадью 56,72 кв.м. была продана за 54 тыс. долларов. Приблизительно столько же (116 тыс. рублей) стоила маленькая трешка и на Козлова 20"Б, то есть в самом центре Минска.

Впрочем, по-прежнему есть и другого плана сделки, на который также влияют тенденции рыка, но которые всегда единичны. В декабре пентхаус-студия на Сторожевской, 6, площадью 252 квадратных метра был продан за 458,6 тыс. долларов.

Стоит отметить, что если регионалы обеспечивали спрос в первой половине минувшего года, но отложенный спрос начал работать как раз во второй. Проще говоря, обеспечив рост спроса, регионалы дали понять всем, что дальше ждать падения рынка не имеет смысла и, к тому времени как региональный спрос начал снижаться, подключился спрос отложенный.

В отличие от столичного рынка, продажи квартир в регионах падают уже третий год подряд и, похоже, это падение не скоро остановится. Несмотря на все принимаемые правительством и президентом меры, регионы по-прежнему испытывают проблемы как с хорошо оплачиваемой работой, так и с ростом населения.

Согласно данным НКА, за 2016 в Беларуси, за исключением Минска было продано 31426 квартир, что на 13,1% меньше, чем в 2015 году (36149 квартир). Если сравнивать с 2014 годом (38024 квартиры), то падение и вовсе составит 17,4%.

Совершенно очевидно, что продажи квартир в регионах и дальше будут проседать — для роста просто нет никаких предпосылок.

Столичный рынок квартир проанализировать значительно сложнее. С одной стороны, он сейчас вроде как на подъеме. Но с другой стороны, в минувшем году слишком многие удовлетворили свой спрос из-за чего в 2017 году могут возникнуть сложности с реализацией. Скорее всего, спрос еще будет достаточно высоким в первой половине года, а во второй половине выровняется и зафиксируется на нормальном уроне — порядка 1 тыс. сделок в месяц.

В отличие от спроса, цены на столичные квартиры начнут расти уже в первой половине года, а уже ближе к концу должны также зафиксироваться на нормальном уровне, уверены эксперты.

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