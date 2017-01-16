Дата митинга в поддержку ванинского докера определена
С инициативой выступила экологическая группа, которая представляет интересы жителей поселка.
С инициативой выступила экологическая группа, которая представляет интересы жителей поселка.
Хабаровск, 16 января, AmurMedia.
Митинг в поддержку
Напомним, многочисленные жалобы местных жителей на ухудшение экологической обстановки
— В 2013 году такой митинг был. Но на него вышли только жители, и заинтересовались им только СМИ. А ведь четыре года назад было и не такое сильное пыление. Ситуация должны была улучшиться, но на самом деле никаких положительных сдвигов не произошло. Поэтому в резолюции будет совсем другое. Сейчас народ, доведенный до отчаяния, решил привлечь к решению пыления и общественный народный фронт, и представителей партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ. Все готовы выступить в поддержку несправедливо наказанного Александра Егорова и жителей, которые постоянно страдают от проблем угольной пыли, — пояснил Юрий Светличный.