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05:49 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дата митинга в поддержку ванинского докера определена

С инициативой выступила экологическая группа, которая представляет интересы жителей поселка.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 16 января, AmurMedia.

Митинг в поддержку докера-активиста поселка Ванино Хабаровского края назначен на 29 января. Дату определила инициативная группа на собрании, сообщил корр. ИА AmurMedia экс-председатель совета депутатов п. Ванино Юрий Светличный.

Напомним, многочисленные жалобы местных жителей на ухудшение экологической обстановки по-прежнему остаются без ответа, а записанное на территории порта видеобращение к президенту РФ докера Александра Егорова имело для работника печальные последствия. Руководство порта объявило докеру выговор и лишило денежной премии. Однако, общественность посчитала наказание земляка несправедливым. Поэтому главными темами для обсуждения на митинге намечены поддержка Александра Егорова и угольная пыль, ведущая к настоящей экологической катастрофе.

— В 2013 году такой митинг был. Но на него вышли только жители, и заинтересовались им только СМИ. А ведь четыре года назад было и не такое сильное пыление. Ситуация должны была улучшиться, но на самом деле никаких положительных сдвигов не произошло. Поэтому в резолюции будет совсем другое. Сейчас народ, доведенный до отчаяния, решил привлечь к решению пыления и общественный народный фронт, и представителей партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ. Все готовы выступить в поддержку несправедливо наказанного Александра Егорова и жителей, которые постоянно страдают от проблем угольной пыли, — пояснил Юрий Светличный.

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