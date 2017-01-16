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07:38 (мск), источник: Newslab.ru

На доступную среду для маломобильных красноярцев потратили 17 млн рублей

В 2016 году в Красноярском крае переоборудовали 21 медицинское учреждение для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения.

Источник: Reuters

На эти цели власти затратили около 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Комфортные условия для людей с повышенными потребностями были созданы в Красноярской краевой клинической офтальмологической больнице, в Шарыповской городской больнице, Ирбейской районной больнице, а также в лечебных учреждениях Красноярска, Назарово, Канска, Енисейска и ряде других.

В ходе мероприятий в больницах и поликлиниках построили внешние пандусы и входные группы со звуковыми сигналами, а также санитарно-гигиенические помещения. Кроме того, в зонах оказания услуг для маломобильных пациентов появилась специальная маркировка — направляющие тактильные полосы, предупреждающие тактильные конусы, контрастные ленты, а также тактильные пиктограммы и наклейки.

В текущем году на создание доступной среды для маломобильных красноярцев власти направят 21 млн рублей.

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