На доступную среду для маломобильных красноярцев потратили 17 млн рублей
В 2016 году в Красноярском крае переоборудовали 21 медицинское учреждение для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения.
В 2016 году в Красноярском крае переоборудовали 21 медицинское учреждение для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения.
На эти цели власти затратили около 17 млн рублей, сообщили в
Комфортные условия для людей с повышенными потребностями были созданы в Красноярской краевой клинической офтальмологической больнице, в Шарыповской городской больнице, Ирбейской районной больнице, а также в лечебных учреждениях Красноярска, Назарово, Канска, Енисейска и ряде других.
В ходе мероприятий в больницах и поликлиниках построили внешние пандусы и входные группы со звуковыми сигналами, а также
В текущем году на создание доступной среды для маломобильных красноярцев власти направят 21 млн рублей.