На доступную среду для маломобильных красноярцев потратили 17 млн рублей

На эти цели власти затратили около 17 млн рублей, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Комфортные условия для людей с повышенными потребностями были созданы в Красноярской краевой клинической офтальмологической больнице, в Шарыповской городской больнице, Ирбейской районной больнице, а также в лечебных учреждениях Красноярска, Назарово, Канска, Енисейска и ряде других.

В ходе мероприятий в больницах и поликлиниках построили внешние пандусы и входные группы со звуковыми сигналами, а также санитарно-гигиенические помещения. Кроме того, в зонах оказания услуг для маломобильных пациентов появилась специальная маркировка — направляющие тактильные полосы, предупреждающие тактильные конусы, контрастные ленты, а также тактильные пиктограммы и наклейки.

В текущем году на создание доступной среды для маломобильных красноярцев власти направят 21 млн рублей.