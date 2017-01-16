Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цены на жилье связали с оценками за ЕГЭ
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Макаревич о погибшей певице: "У Жанны была другая фамилия"
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Пять составляющих нашего детства, которых нам не хватает
Первый урок по теннису младшей дочери Татьяны Навки (видео)
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
"Доживут не все": эксперт о смене власти на Украине - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
Рудковская и Плющенко отметили 10-летие знакомства
Брэд Питт сильно похудел после развода с Анджелиной Джоли
"Совершенный": Тихоокеанский флот раскрыл данные о новом корвете
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
МАЗ-541 — мегаседан из СССР
Stinger — новая модель марки Kia
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
08:36 (мск), источник: Om1.ru

В Омске 485 земельных участков использовались в обход законодательства

Городская администрация подвела итоги проверок земельного контроля за 2016 год.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, случаи незаконного оформления прав на объекты с малым процентом готовности позволяет выявлять система контроля при заключении договоров на завершение строительства, после чего департамент имущественных отношений через суд оспаривает регистрацию прав собственности.

Так, в 2016 году по результатам 276 проверок было выявлено 111 случаев, когда выделенные участки на протяжении длительного времени простаивали или использовались не по целевому назначению.

Всего же при обращении с 485 земельными участками были найдены признаки административных правонарушений в сфере земельного, природоохранного и градостроительного законодательств, в том числе эксплуатация без ввода, строительство без разрешения, нарушение требований проектной документации.

Пресс-служба администрации Омска:

— По итогам проверок направлено 307 обращений в надзорные органы, по результатам рассмотрения которых возбуждено 123 административных производства, 109 лиц привлечено к административной ответственности. Сумма штрафов, наложенных с начала 2016 года по материалам проверок, составила 13 млн 671 тысячу рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Колокольцев представит в Омске нового руководителя УМВД Коломийца
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли 32 человека
Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
В Калининграде предложили Литве кирпич для забора на границе
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
Сербский президент пригрозил направить войска в Косово
В Назрани отец застрелил сына за его возможную связь с бандитами
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
«Реал» прервал 40-матчевую серию без поражений Футболисты «Севильи» одержали волевую победу над «Реалом» в матче 18-го тура чемпионата Испании
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России снова выросла
Китайцы скопируют здание МГУ для своего ВУЗа
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь