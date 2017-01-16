В Омске 485 земельных участков использовались в обход законодательства

Как сообщили в пресс-службе мэрии, случаи незаконного оформления прав на объекты с малым процентом готовности позволяет выявлять система контроля при заключении договоров на завершение строительства, после чего департамент имущественных отношений через суд оспаривает регистрацию прав собственности.

Так, в 2016 году по результатам 276 проверок было выявлено 111 случаев, когда выделенные участки на протяжении длительного времени простаивали или использовались не по целевому назначению.

Всего же при обращении с 485 земельными участками были найдены признаки административных правонарушений в сфере земельного, природоохранного и градостроительного законодательств, в том числе эксплуатация без ввода, строительство без разрешения, нарушение требований проектной документации.

Пресс-служба администрации Омска:

— По итогам проверок направлено 307 обращений в надзорные органы, по результатам рассмотрения которых возбуждено 123 административных производства, 109 лиц привлечено к административной ответственности. Сумма штрафов, наложенных с начала 2016 года по материалам проверок, составила 13 млн 671 тысячу рублей.