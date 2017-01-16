Красноярскстат: цены на товары и услуги в крае продолжают расти
В декабре традиционно сильнее всего подорожали свежие овощи. Однако по сравнению с прошлым годом они стали значительно доступнее для населения.
В декабре традиционно сильнее всего подорожали свежие овощи. Однако по сравнению с прошлым годом они стали значительно доступнее для населения.
В декабре 2016 в Красноярском крае цены на товары и услуги увеличились на 0,5 процента по отношению к предыдущему месяцу и на 4,7 процента по отношению к декабрю 2015-го. Об этом сообщили специалисты Красноярскстата.
Рост цен в декабре по отношению к ноябрю произошел, в основном,
При этом среди отдельных видов фруктов наиболее значительное снижение цен отмечено на лимоны и апельсины — на 10,9 процента и на 6,2 процента соответственно. Цены на
Среди непродовольственных товаров наибольшее увеличение цен произошло на отдельные виды медикаментов (таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина отечественного) стали дороже на 3,3 процента, глицина — на 3,2, настойка пустырника — на 2,4 процента.
Из платных услуг больше всего увеличились тарифы на транспортные услуги. Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда подорожал на 14,8 процента, скорого фирменного поезда — на 11 процентов. Стоимость полета в салоне экономического класса стала выше на 1,6 процента. Дешевле стали услуги такси — на 0,9 процента.
По сравнению с декабрем 2015 года сильнее всего подорожал чеснок — на 42,7 процента, масло сливочное — 23,3, крупа гречневая — 22,4, перец черный (горошек) — 19,3, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла — 16,2, мороженое — 16, кофе натуральный в зернах и молотый — 14,7. Снижение цен отмечено на сахар — на 7,3 процента, говядину (кроме бескостного мяса) — на 3, свинину (кроме бескостного мяса) — на 2,3, яйца — на 0,9 процента. Также отдельные виды овощей и фруктов стали дешевле, чем год назад: заметно снизились цены на капусту свежую белокочанную — на 33,4 процента, помидоры и огурцы свежие — на 24,1 и на 21,8 соответственно, лимоны — на 19,9, морковь — на 15,8, картофель — на 13,5, лук репчатый — на 10,6 процента.
Среди непродовольственных товаров значительный прирост цен наблюдался на табачные изделия — 14,5 процента, ювелирные изделия, обувь кроссовую и спортивную для взрослых — 13,3, часы — 12,8,
Из платных услуг больше всего выросла стоимость удостоверения завещания в нотариальной конторе на 25 процентов, платы за исходящее
На некоторые услуги наблюдалось снижение цен: процентная ставка за пользование потребительским кредитом в стоимостном выражении стала ниже на 14,2 процента, аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц — на 4, годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков — на 1,6 процента.