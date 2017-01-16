Красноярскстат: цены на товары и услуги в крае продолжают расти

В декабре 2016 в Красноярском крае цены на товары и услуги увеличились на 0,5 процента по отношению к предыдущему месяцу и на 4,7 процента по отношению к декабрю 2015-го. Об этом сообщили специалисты Красноярскстата.

Рост цен в декабре по отношению к ноябрю произошел, в основном, из-за сезонного подорожания овощей и фруктов. Больше всего выросли в цене огурцы свежие — на 32,1 процента, помидоры свежие — на 9,2, картофель — на 5,7 процента, морковь — на 4, свекла столовая — на 3,7 процента, виноград — на 4,6, груши — на 3,7, бананы — на 2,2 процента.

При этом среди отдельных видов фруктов наиболее значительное снижение цен отмечено на лимоны и апельсины — на 10,9 процента и на 6,2 процента соответственно. Цены на сахар-песок уменьшились на 2 процента, майонез — на 1,7 процента. Сухофрукты стали дешевле на 3,8 процента, крупы овсяная и перловая — на 1,3, масло подсолнечное — на 1,2, горох и фасоль — на 1 процент.

Среди непродовольственных товаров наибольшее увеличение цен произошло на отдельные виды медикаментов (таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина отечественного) стали дороже на 3,3 процента, глицина — на 3,2, настойка пустырника — на 2,4 процента.

Из платных услуг больше всего увеличились тарифы на транспортные услуги. Проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда подорожал на 14,8 процента, скорого фирменного поезда — на 11 процентов. Стоимость полета в салоне экономического класса стала выше на 1,6 процента. Дешевле стали услуги такси — на 0,9 процента.

По сравнению с декабрем 2015 года сильнее всего подорожал чеснок — на 42,7 процента, масло сливочное — 23,3, крупа гречневая — 22,4, перец черный (горошек) — 19,3, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла — 16,2, мороженое — 16, кофе натуральный в зернах и молотый — 14,7. Снижение цен отмечено на сахар — на 7,3 процента, говядину (кроме бескостного мяса) — на 3, свинину (кроме бескостного мяса) — на 2,3, яйца — на 0,9 процента. Также отдельные виды овощей и фруктов стали дешевле, чем год назад: заметно снизились цены на капусту свежую белокочанную — на 33,4 процента, помидоры и огурцы свежие — на 24,1 и на 21,8 соответственно, лимоны — на 19,9, морковь — на 15,8, картофель — на 13,5, лук репчатый — на 10,6 процента.

Среди непродовольственных товаров значительный прирост цен наблюдался на табачные изделия — 14,5 процента, ювелирные изделия, обувь кроссовую и спортивную для взрослых — 13,3, часы — 12,8, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары — 11,8, товары для физической культуры, спорта и туризма, бельевой трикотаж — 11,7 процента.

Из платных услуг больше всего выросла стоимость удостоверения завещания в нотариальной конторе на 25 процентов, платы за исходящее SMS-сообщение — на 20,1 процента.

На некоторые услуги наблюдалось снижение цен: процентная ставка за пользование потребительским кредитом в стоимостном выражении стала ниже на 14,2 процента, аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц — на 4, годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков — на 1,6 процента.