Арест главы Samsung санкционировала прокуратура Южной Кореи

Ли Чжэ Ён подозревается в том, что в 2015 году по его инициативе Samsung заключил контракт с компанией Цой Сун Силь на сумму свыше $18 млн, сообщает «РИА Новости».

Прокуратура Южной Кореи выписала ордер на арест фактического руководителя компании Samsung Group Ли Чжэ Ёна. Причиной стали деловые связи бизнесмена с Цой Сун Силь, приближенной президента Пак Кын Хе, которая временно отстранена от власти.

В благодарность приближенная президента добилась того, что государственный пенсионный фонд поддержал процесс слияния двух компаний-подрядчиков Samsung.

Как и Цой Сун Силь, директор пенсионного фонда Мун Хён Пхё обвиняется в коррупции. Он был задержан месяц назад. Пока что следствие не может установить имеет ли отношение к этим преступным схемам глава государства Пак Кын Хе.

В начале января «Известия» писали также о задержании дочери Цой Сун Силь — Чон Ю Ра. По версии следствия, именно ей предназначались $18 млн, вырученные от сделки.