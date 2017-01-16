Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Откровенная фотография Деми Мур, которая произвела фурор в 90-х
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Турция будет давать гражданство за покупку жилья
"Доживут не все": эксперт о смене власти на Украине - СМИ
"Юбку забыла": фанаты возмущены фото дочки Пескова
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото)
"Совершенный": Тихоокеанский флот раскрыл данные о новом корвете
"Газовое проклятие": СМИ о морозах на Украине
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
9Стрельба в стамбульском клубе
08:30 (мск), источник: Известия.Ру

Арест главы Samsung санкционировала прокуратура Южной Кореи

Ли Чжэ Ён подозревается в коррупции и незаконных сделках с приближенной южнокорейского президента.

Источник: AP 2016

Прокуратура Южной Кореи выписала ордер на арест фактического руководителя компании Samsung Group Ли Чжэ Ёна. Причиной стали деловые связи бизнесмена с Цой Сун Силь, приближенной президента Пак Кын Хе, которая временно отстранена от власти.

Ли Чжэ Ён подозревается в том, что в 2015 году по его инициативе Samsung заключил контракт с компанией Цой Сун Силь на сумму свыше $18 млн, сообщает «РИА Новости».

В благодарность приближенная президента добилась того, что государственный пенсионный фонд поддержал процесс слияния двух компаний-подрядчиков Samsung.

Как и Цой Сун Силь, директор пенсионного фонда Мун Хён Пхё обвиняется в коррупции. Он был задержан месяц назад. Пока что следствие не может установить имеет ли отношение к этим преступным схемам глава государства Пак Кын Хе.

В начале января «Известия» писали также о задержании дочери Цой Сун Силь — Чон Ю Ра. По версии следствия, именно ей предназначались $18 млн, вырученные от сделки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп: «Кнопки перезагрузки нет, либо мы поладим, либо нет»
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли 32 человека
Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией
В Калининграде предложили Литве кирпич для забора на границе
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
Сербский президент пригрозил направить войска в Косово
В Назрани отец застрелил сына за его возможную связь с бандитами
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
«Реал» прервал 40-матчевую серию без поражений Футболисты «Севильи» одержали волевую победу над «Реалом» в матче 18-го тура чемпионата Испании
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
В Петербурге изменят схему вывоза мусора
Леди
В моду вошли кроше и длинные рукава (фото) Главные тренды 2017 года - в нашем обзоре.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь