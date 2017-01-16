Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Первый президент Украины заявил о возможной ликвидации России
Брат погибшего обратился к не пропустившей скорую женщине
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
СМИ: Джулия Робертс изменяет мужу, с которым прожила 14 лет
Медведев пошутил об отсутствии денегПремьер отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые, «слава богу, для страны и для людей наконец завершаются».
Встречаем старый Новый год с детьми
Анна Седокова внушает дочкам, что красота — это не главное в жизни
В 33 года внезапно умерла бывшая солистка "Лицея"
Девушка на иномарке не пустила скорую к пациенту
СМИ: поклонники восхищены семейным уютом Воли и Утяшевой
СМИ: Елена Ваенга находилась в тяжёлом состоянии
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись
СМИ раскрыли причины нахождения российского "Тайфун-К" в Сирии
Как в США поблагодарили Обаму за борьбу с РФ - СМИ
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
14Рождество Христово в городах России
14Зима в Северном полушарии
12Юбилей Ренаты Литвиновой
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
09:54 (мск), источник: Newslab.ru

Сдача в аренду вулкана под Красноярском возмутила общественность

В Березовском районе Черная сопка и несколько сотен гектаров леса вокруг неё оказались в аренде у частного животноводческого предприятия, сообщили в региональном отделении партии ЛДПР.

Источник: Reuters

Депутаты и общественники подозревают, что сопка и лес вокруг нее были сданы в аренду незаконно, и попросят разобраться в этом правоохранительные органы.

«Афера вскрылась совершенно случайно, когда специалисты обратили внимание, что номера договоров аренды этих участков в регистрационной книге просто не соответствуют порядковому учету, — рассказал помощник депутата Госдумы от Красноярского края Алексей Бойков. — Как эти участки могли быть переданы в аренду, если у них нет кадастровой стоимости, из которой высчитывается арендная плата? Кто ставил подписи под бумагами, если из заключения эксперта Красноярской лаборатории судебной экспертизы Минюста РФ следует, что подписи под документами подделаны? Все эти вопросы теперь будут выяснять правоохранительные органы, куда мы обращаемся с соответствующими запросами».

Кроме того, депутаты намерены добиваться присвоения Черной сопке статуса памятника природы краевого значения.

«Пригородный лесной пояс Красноярска играет огромную роль для задыхающиейся в смоге столицы края, это настоящие лёгкие города, и мы обязаны их сохранять, — заявил депутат Заксобрания края Егор Бондаренко. — Если же эта территория будет передана в аренду физическим лицам, то, во-первых, возникает угроза незаконной вырубки части лесного массива. Во-вторых, здесь расположены залежи редкого камня диорита, который пользуется большим спросом на рынке отделочных материалов. Особенно в Китае. Разработка этого минерала убьет экосистему сопки. Вместо прекрасного леса, который не только радует глаз, но и вырабатывает для Красноярска кислород, мы рискуем получить пыльный карьер. Тем более, что лицензия на такую разработку совсем недавно уже выдавалась».

Глава Зыковского сельского совета Максим Яковенко рассказал, чем Черная сопка важна для расположенных поблизости населенных пунктов:

«С Торгашинского хребта стекают сотни ручьев, и эта вода попадает и в речку Березовка, и в Енисей, и, в конце концов, в дома и квартиры жителей Зыково, Березовки, Красноярска. Вырубка леса, а тем более разработка породы приведет к непредсказуемым последствиям».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Названы наиболее подорожавшие и подешевевшие в Красноярске товары
При падении Boeing на дачи в Киргизии погибли более 30 человек
В Москве началось прощание с Доктором Лизой
Байден прибыл в Киев, где встретится с Порошенко
Захарова рассказала о попытке вербовки Примакова американцами
ФССП обнародовала список легальных коллекторских агентств
США впервые выпустят монету с афроамериканкой
Найдены тела всех утонувших подростков в Краснодарском крае
Спорт
Назло рекордам: конец китайской трансферной революции В Китае ужесточают лимит на иностранных игроков
Авто
На российский рынок вернется Hyundai Sonata Продажи среднеразмерного седана начнутся этой осенью, хотя комплектации и цены могут объявить и раньше
Hi-Tech
Nintendo представила новую игровую консоль Switch Японская компания официально презентовала свой новый игровой продукт — консоль Nintendo Switch. Мероприятие прошло в Токио, за трансляцией можно было наблюдать в YouTube
Кино
Моника Беллуччи: «Я взрослая женщина — роли ищу соответствующие» Блистательная итальянская дива — о работе с Кустурицей и новых карьерных перспективах
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве
В России разрешат изымать единственное жилье граждан
Медведев изменил порядок оплаты услуг ЖКХ
Эксперты: В 2017 году многие застройщики покинут рынок
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери Низкое давление накануне наступления беременности и в момент зачатия повышает шансы родить девочку, а высокое – мальчика, пришли к выводу ученые.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь