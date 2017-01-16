Сдача в аренду вулкана под Красноярском возмутила общественность

Депутаты и общественники подозревают, что сопка и лес вокруг нее были сданы в аренду незаконно, и попросят разобраться в этом правоохранительные органы.

«Афера вскрылась совершенно случайно, когда специалисты обратили внимание, что номера договоров аренды этих участков в регистрационной книге просто не соответствуют порядковому учету, — рассказал помощник депутата Госдумы от Красноярского края Алексей Бойков. — Как эти участки могли быть переданы в аренду, если у них нет кадастровой стоимости, из которой высчитывается арендная плата? Кто ставил подписи под бумагами, если из заключения эксперта Красноярской лаборатории судебной экспертизы Минюста РФ следует, что подписи под документами подделаны? Все эти вопросы теперь будут выяснять правоохранительные органы, куда мы обращаемся с соответствующими запросами».

Кроме того, депутаты намерены добиваться присвоения Черной сопке статуса памятника природы краевого значения.

«Пригородный лесной пояс Красноярска играет огромную роль для задыхающиейся в смоге столицы края, это настоящие лёгкие города, и мы обязаны их сохранять, — заявил депутат Заксобрания края Егор Бондаренко. — Если же эта территория будет передана в аренду физическим лицам, то, во-первых, возникает угроза незаконной вырубки части лесного массива. Во-вторых, здесь расположены залежи редкого камня диорита, который пользуется большим спросом на рынке отделочных материалов. Особенно в Китае. Разработка этого минерала убьет экосистему сопки. Вместо прекрасного леса, который не только радует глаз, но и вырабатывает для Красноярска кислород, мы рискуем получить пыльный карьер. Тем более, что лицензия на такую разработку совсем недавно уже выдавалась».

Глава Зыковского сельского совета Максим Яковенко рассказал, чем Черная сопка важна для расположенных поблизости населенных пунктов:

«С Торгашинского хребта стекают сотни ручьев, и эта вода попадает и в речку Березовка, и в Енисей, и, в конце концов, в дома и квартиры жителей Зыково, Березовки, Красноярска. Вырубка леса, а тем более разработка породы приведет к непредсказуемым последствиям».