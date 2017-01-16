В районе Центрального рынка могут построить бизнес-центр

В Красноярске на участке земли по ул. Качинской, 64 могут построить офисное здание. «За» застройку территории около Центрального рынка на публичных слушаниях проголосовал единственный участник мероприятия. Окончательное решение по застройке примет мэр Красноярска Эдхам Акбулатов.

По данным портала «Сибдом», территория находится в зоне делового, общественного и коммерческого назначения. Застройщиком стала строительная компания «Юрвис». Комиссия, которая проводила слушания, рекомендовала главе принять проект и разрешить строительство нового бизнес-центра.

Ранее мэрия Красноярска продала на торгах землю в районе Центрального рынка. На нем располагались три нежилых помещения. Также с молотка ушел прилегающий участок, как раз расположенный по ул. Качинской, 64. Его площадь составила 381 кв. метр. Общая стоимость «пакета» составила 8,1 млн рублей.