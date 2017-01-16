«Боярышником» во Владивостоке торгуют без вывесок

14 января сотрудники проверили 16 объектов розничной торговли, и в двух из них была выявлена незаконная продажа спиртосодержащей непищевой продукции.

В одном магазине без вывески обнаружили в продаже медицинский антисептический раствор «Этанол» в стеклянных бутылках по 100 мл с содержанием этилового спирта 95%.

При этом в продуктовом магазине были обнаружены в продаже: лосьон «Хлебный» (доля этилового спирта 75%), лосьон косметический «Боярышник» (70%), и «Спирт этиловый» раствор, все по 100 мл.

Продукция была арестована, а к продавцам будут применены санкции по закону.