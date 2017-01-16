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09:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Итоги опроса: хабаровчане испытывают проблемы с общественным транспортом

Причиной стало закрытие нескольких автобусных маршрутов.

Источник: Губерния онлайн

Большинство опрошенных хабаровчан заметили нехватку автобусов в краевой столице. Порядка 65% респондентов заявили, что после закрытия пяти маршрутов передвигаться по городу стало затруднительно. Еще 22,08% не пользуются общественным транспортом. Вариант ответа «Нет, нужные мне автобусы остались на маршрутах» выбрали всего около 13% пользователей. Таковы результаты опроса, проведенного на портале «Губерния» с 10 по 16 января.

Напомним, в этом месяце на дороги Хабаровска не вышли автобусы, работавшие на пяти маршрутах — 60-м, 72-м, 79-м, 86-м и 87-м. Жители сразу нескольких микрорайонов краевой столицы стали жаловаться на нехватку общественного транспорта. В мэрии сообщили, что маршруты были закрыты из-за низкого пассажиропотока, а также для того, чтобы разгрузить городские магистрали.

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