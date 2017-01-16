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12:03 (мск), источник: АиФ Владивосток

Авиабилеты в Москву будут «плоскими» для приморцев

Хотя и дороже, чем в 2016 году.

Источник: Reuters

В наступившем 2017 году жители Дальнего Востока и Приморского края в частности смогут летать в столицу по новым «плоским тарифам». Об этом сообщает сетевое издание PRIMPRESS.

Льготная программа для дальневосточников продлена на два года. Но в этом году стоимость субсидированных билетов изменена с учетом инфляции.

«Если в прошлом году билет по направлению Москва — Владивосток в одну сторону стоил 12 тысяч рублей, то с этого года пассажир заплатит уже 13 200 рублей. Билет туда-обратно обойдется жителям Приморья в 22 тысячи рублей», — приводит издание информацию пресс-службы авиаперевозчика.

Такую корректировку цен будут проводить ежегодно.

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